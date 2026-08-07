Petrecerea de nuntă cu pricina a avut loc pe 16 septembrie 2023, la o vilă din localitatea Castelnuovo Berardenga, în provincia Siena. Cuplul angajase o companie specializată în organizarea de evenimente, însă lucrurile au scăpat de sub control înainte ca invitații să apuce să se bucure de recepție. Conform informațiilor prezentate în instanță, cantitățile de mâncare și băutură au fost complet insuficiente, iar vinul s-a terminat după doar câteva toasturi, în prima oră a petrecerii.

Situația a devenit de-a dreptul absurdă când organizatorii au început să caute soluții de avarie. Proprietarul vilei unde a fost organizată recepția a mărturisit în fața judecătorilor că reprezentanții firmei de evenimente l-au întrebat dacă are vin de vânzare în pivnița personală pentru a putea continua petrecerea. Mai mult, barul deschis era deservit de un singur angajat, iar băuturile alcoolice tari erau turnate din sticle de plastic fără nicio etichetă.

Nici momentul culminant al nopții nu a fost ferit de probleme. Tortul de nuntă nu ajunsese la miezul nopții și a fost adus abia în jurul orei 2:00. În hotărârea judecătorească se menționează că desertul consta în doar două blaturi mici de pandișpan pregătite pe loc, pe care crema fusese întinsă cu o spatulă, fiind complet neatractiv și insuficient pentru numărul de invitați. De asemenea, bufetul de deserturi a fost amenajat pe mese abia strânse, direct pe fețele de masă murdare de la felurile principale, iar mărturiile au trebuit să fie așezate pe mese chiar de către părinții mirilor.

Judecătorul Flavio Pieri Pavoni de la Tribunalul din Siena a stabilit că firma de organizare a încălcat grav contractul semnat cu mirii. Pe lângă daunele materiale și cheltuielile de judecată, magistratul a recunoscut și daunele morale suferite de cei doi soți.

Instanța a motivat că reușita unei recepții de nuntă depășește sfera unui simplu interes economic, reprezentând un moment esențial de exprimare a personalității, vieții afective și statutului social al tinerilor căsătoriți. Din acest motiv, un asemenea eșec depășește pragul unei simple neplăceri sau disconfort, justificând compensația financiară totală de aproximativ 30.000 de euro acordată cuplului.

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