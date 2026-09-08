Ce face mașina de amenzi cu care Primăria Oradea taxează șoferii „la foc automat”

Primăria Oradea renunță treptat la clasicele hârtii lăsate în parbriz și pregătește o nouă metodă de verificare a parcărilor. Prima mașină a municipalității destinată identificării șoferilor care nu achită staționarea a ajuns săptămâna trecută în oraș și, după calibrarea sistemului, este programată să înceapă verificările spre sfârșitul lunii septembrie, scrie ebihoreanul.ro.

Municipalitatea a investit aproximativ 200.000 de lei doar în echipamentele necesare mașinii: camere cu vedere de 360 de grade, GPS cu acces la hărțile parcărilor și cablajele aferente. Prin dotările sale, automobilul seamănă cu celebrele mașini folosite de Google pentru cartografiere.

Mașina va fi deservită de un polițist local și un parcagiu și va putea citi numerele de înmatriculare din mers. Sistemul va verifica atât dacă taxa de parcare a fost achitată, cât și dacă tariful plătit corespunde zonei în care este parcat autoturismul — albă, galbenă sau roșie. După identificarea unei posibile nereguli, mașina va reveni în aceeași zonă după cel puțin cinci minute, iar dacă plata nu a fost făcută până atunci, sancțiunea va fi aplicată automat.

Pentru ca mașina să nu fie nevoită să încetinească pentru a lăsa înștiințări în parbrize, Primăria Oradea intenționează să renunțe la notele de constatare clasice. Municipalitatea analizează în prezent modalitățile prin care șoferii ar putea fi informați atunci când sunt sancționați.