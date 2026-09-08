Trei români au pătruns în mai multe imobile din Elveția dându-se drept electricieni. Hoții au fost arestați de Poliția cantonală din Zürich în urma unei urmăriri în trafic.

Trei români care purtau haine de lucru au jefuit mai multe locuințe din Zurich, pretinzând că sunt electricieni. Poliția a recuperat ceasuri și bijuterii de valoare.

O rețea infracțională formată din trei cetățeni români a fost destructurată de autoritățile din Elveția, după ce aceștia au reușit să jefuiască mai multe locuințe din Zurich folosind o metodă ingenioasă, relatează Tagesanzeiger.

Bărbații se prezentau la ușile victimelor îmbrăcați în haine de lucru, susținând că sunt electricieni trimiși să verifice instalațiile sau să remedieze defecțiuni urgente.

Pretinzând că sunt meseriași, trei bărbați ar fi reușit să pătrundă în locuințe din Winterthur. Hoții au fost însă prinși de Poliția cantonală din Zürich.

În timpul unei operațiuni de căutare în Winterthur, Poliția cantonală din Zürich a remarcat un autoturism. Acesta avea plăcuțe de înmatriculare din afara cantonului și se deplasa în mod suspect în zona orașului, după cum a comunicat luni Poliția cantonală din Zürich.

Poliția cantonală a observat cum doi bărbați au coborât din mașină într-un cartier rezidențial. Unul dintre ei stătea de pază în fața imobilului, în timp ce celălalt a sunat la ușă și s-a dat drept electrician pentru a „verifica” instalația electrică. Astfel, au reușit să intre în mai multe imobile și au sustras bunuri de valoare.

După ce au plecat cu prada, în comuna vecină, poliția a oprit autoturismul în trafic. Cei trei ocupanți, cetățeni români în vârstă de 23, 26 și 29 de ani, au fost arestați sub suspiciunea de furt. Poliția a găsit asupra acestora mai multe ceasuri și bijuterii, a căror proveninență nu a putut fi justificată.