Guvernul norvegian intenționează să finalizeze până în 2028 un plan detaliat pentru construirea unor instalații miniere la cel mai mare zăcământ de pământuri rare din Europa, situat la Complexul Fen, la 150 km sud-vest de Oslo, relatează Euronews. Totuși, proiectul se confruntă cu întârzieri semnificative din cauza îngrijorărilor legate de impactul asupra mediului.

Compania minieră Rare Earths Norway a confirmat că zăcământul deține rezerve de 15,9 milioane de tone de oxizi de pământuri rare. Cifra reprezintă o creștere de 81% față de 2024. Aproximativ 19% din resursă este formată din neodim și praseodim. Aceste elemente sunt esențiale pentru magneți permanenți de înaltă performanță, utilizați la vehicule electrice, turbine eoliene și în industria de apărare. Până în prezent, Europa s-a bazat aproape total pe importurile din China.

Intervenția guvernului de la Oslo pentru a accelera avizarea proiectului Fensfeltet

Pentru a evita blocajele birocratice la nivel local, executivul norvegian a centralizat procesul decizional, eliminând dreptul de veto al autorităților inferioare. Ministrul comerțului și industriei a explicat pentru jurnaliști că acest cadru de lucru va fi supus consultării publice în prima jumătate a anului viitor, potrivit Euronews.

Dezvoltatorii estimează că producția minieră propriu-zisă ar putea începe la sfârșitul anului 2031. Odată operațională, mina ar urma să genereze anual 800 de tone de neodim și praseodim, suficient pentru a acoperi în jur de 5% din cererea anuală la nivelul statelor din Uniunea Europeană.

Provocările de mediu și impactul geopolitic în contextul reducerii dependenței de China

Proiectul se confruntă cu rigori de mediu stricte, având în vedere că rocile conțin și elemente radioactive, precum toriu și uraniu, prezente natural în regiunea Telemark. Pentru a proteja ecosistemul local, inițiatorii propun implementarea unui concept inovator denumit „mină invizibilă”.

Majoritatea operațiunilor de extracție se vor desfășura strict în subteran. De asemenea, deșeurile rezultate din procesarea minereului vor fi reintroduse în galeriile părăsite pentru a garanta stabilitatea structurală și a diminua amprenta de carbon a complexului industrial la suprafață.