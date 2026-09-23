Președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping se vor întâlni din nou pe 24 septembrie 2026, în Statele Unite, pentru a discuta subiecte ce domină de mult relațiile bilaterale: comerțul, tehnologia și Taiwanul, potrivit The Conversation. Însă, de această dată, tehnologia – în special inteligența artificială – va fi în centrul atenției, pe fondul progreselor rapide înregistrate în acest domeniu.

Negocierile pentru noul acord comercial dintre Statele Unite și China rămân incerte

Una dintre principalele teme de pe agenda summitului este reînnoirea acordului comercial semnat de cele două state în mai 2025, la Busan, Coreea de Sud. Atunci, Donald Trump și Xi Jinping au convenit asupra ridicării unor restricții la exporturile de tehnologie avansată din SUA și asupra reducerii tarifelor aplicate mărfurilor chinezești. La schimb, China a promis să nu limiteze exporturile de minerale critice și pământuri rare către Statele Unite.

Deși ambele părți par interesate să prelungească acest acord, există planuri pentru introducerea unor noi mecanisme, precum un „Consiliu Comercial” pentru gestionarea intereselor comune. Totuși, detaliile rămân neclare, iar șefii de companii precum Jensen Huang de la Nvidia și Elon Musk de la Tesla ar putea participa la summit pentru a discuta aceste propuneri.

Tensiunile geopolitice privind viitorul Taiwanului complică relațiile sino-americane

Taiwanul continuă să fie o piatră de încercare în relațiile dintre cele două superputeri. Donald Trump menține politica de „ambiguitate strategică” privind apărarea insulei, în timp ce China preferă metodele economice și diplomatice pentru a-și atinge obiectivul de a aduce Taiwanul sub controlul său.

Alegerile prezidențiale din Taiwan, programate pentru ianuarie 2028, vor juca un rol crucial în viitorul insulei. Dacă Partidul Kuomintang, favorabil Beijingului, câștigă, sau dacă SUA va avea un președinte cu o politică externă izolaționistă după alegerile din același an, situația ar putea lua o turnură neașteptată.

Taiwanul se teme că o invazie a Chinei este iminentă și își consolidează intens apărarea, adaptându-și strategia militară la noile realități din Strâmtoarea Taiwan. Președintele chinez Xi Jinping a schimbat regulile jocului, punând presiune constantă asupra insulei și diversificând arsenalul tacticilor militare.

Reglementarea inteligenței artificiale și riscurile de securitate națională dezbătute intens

În contextul avansului tehnologic rapid, reglementarea inteligenței artificiale este o prioritate. Discuțiile inițiate în mai 2026 au dat startul unor negocieri de principiu, iar pe 20 septembrie s-a propus chiar crearea unei „linii fierbinți” pentru raportarea riscurilor legate de securitatea națională în domeniul AI, relatează The Conversation.

Totuși, scepticismul rămâne ridicat. În SUA, temerile legate de AI se concentrează pe riscurile pentru securitate și impactul asupra locurilor de muncă. În China, îngrijorările sunt diferite, dar la fel de reale: o tehnologie care ar scăpa de sub control ar putea amenința autoritatea Partidului Comunist. Cu toate acestea, ambele părți recunosc necesitatea unor discuții, chiar dacă perspectivele unui acord concret sunt reduse.

Putin și Xi s-ar mai putea întâlni de două ori în viitorul apropiat

Întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping este mai degrabă un simbol al menținerii dialogului între cele două mari puteri mondiale decât o oportunitate pentru schimbări de substanță. Este de așteptat ca liderii să se mai întâlnească de cel puțin două ori în viitorul apropiat, în cadrul summiturilor G20 și APEC.

Deși diferențele în privința celor trei „T”-uri – comerț, tehnologie și Taiwan – rămân evidente, faptul că dialogul continuă este un semn pozitiv. Refuzul unor astfel de întâlniri ar fi un semnal mult mai îngrijorător pentru stabilitatea relațiilor internaționale.

Gestul diplomatic neobișnuit pe care Donald Trump îl face în premieră pentru liderul chinez Xi Jinping

În mod surprinzător, Donald Trump a decis să întrerupă tradiția protocolului diplomatic și să-i ofere lui Xi o onoare care nu a mai fost dată unui lider de stat străin de la John F. Kennedy încoace, relatează Le Grand Continent și BBC.

Mai exact, Donald Trump se va deplasa la baza aeriană Andrews pentru a-l întâmpina personal pe Xi Jinping la sosirea în Statele Unite. De regulă, această onoare este oferită doar vizitelor papale, în timp ce liderii străini sunt întâmpinați de președintele SUA cu o ceremonie de bun venit pe peluza de sud a Casei Albe.