Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat o invitație oficială omologului său rus, Vladimir Putin, de a participa la viitorul summit G20, eveniment găzduit la Miami.

Anunțul a fost confirmat de secretarul de stat american, Marco Rubio, care și-a exprimat speranța că liderul de la Kremlin va da curs acestei solicitări, marcând o potențială schimbare de ritm în dinamica relațiilor diplomatice dintre Washington și Moscova, relatează The Kyiv Independent.

SUA îl vor invita pe președintele rus Vladimir Putin la summitul G20 de la Miami în decembrie 2026, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio miercuri, 23 septembrie, în urma unei întâlniri cu omologul său rus, Serghei Lavrov, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite.

Grupul celor 20, sau G20, este un important forum economic internațional. Rusia rămâne membră a G20, deși a fost exclusă din G8 în urma anexării ilegale a Crimeii din Ucraina în 2014.

„Credem că este o oportunitate pentru (Putin) de a interacționa nu doar cu președintele (SUA), ci și cu alți lideri mondiali. Sperăm că va accepta această invitație”, a declarat Rubio jurnaliștilor. „Rămânem deschiși la interacțiune.”

Dacă Putin va participa, aceasta ar marca a doua sa vizită în SUA în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump. Prima sa vizită de stat în ultimii 10 ani a avut loc în august 2025, când a călătorit în Alaska pentru discuții despre războiul din Ucraina, care nu au dus la niciun progres major.

În urma summitului din Alaska, Trump a declarat în septembrie 2025 că l-ar „încânta” să-l primească pe Putin la summitul G20.

Președintele Volodimir Zelenski a dat de înțeles într-un interviu acordat presei germane publicat pe 12 septembrie că ar fi dispus să se întâlnească cu Putin la summitul G20: „Trebuie să ne întâlnim, să vorbim și să luăm decizii”.