Constipația: o problemă globală

Aproximativ 1 din 10 persoane la nivel global suferă de constipație cronică. Recomandările actuale, precum consumul de fibre și lichide, se bazează pe dovezi limitate.

Cercetările conduse de Kings College London au analizat 75 de studii clinice pentru a dezvolta aceste ghiduri alimentare.

„Constipația cronică poate avea un impact uriaș asupra vieții de zi cu zi. Pentru prima dată, am oferit direcții clare despre ce abordări alimentare ar putea ajuta cu adevărat și care sfaturi dietetice nu au dovezi”, a explicat Dr. Eirini Dimidi, lector superior în științe nutriționale și autor principal al studiului.

Mituri demontate despre alimente

Prunele, deși considerate un remediu tradițional, nu au suficiente dovezi care să le susțină eficiența în tratarea constipației cronice. În schimb, consumul a 2-3 kiwi pe zi este recomandat oficial.

Totodată, dieta bogată în fibre, des menționată ca soluție universală, nu are suport științific suficient.

„Consumul unei diete bogate în fibre oferă multe beneficii pentru sănătatea generală, dar nu există suficiente dovezi că funcționează specific pentru constipație”, a subliniat Dr. Dimidi.

Apa bogată în minerale precum sulfați, magneziu, calciu și sodiu este sugerată ca fiind benefică. Alte opțiuni includ probioticele, suplimentele de oxid de magneziu, pâinea de secară și suplimentele de psyllium.

„Aceste noi ghiduri reprezintă un pas promițător către împuternicirea profesioniștilor din domeniul sănătății și a pacienților lor pentru a gestiona constipația prin dietă. Cu cercetări continue, există un potențial real de a îmbunătăți calitatea vieții”, a explicat Profesorul Kevin Whelan, coautor al studiului și profesor de dietetică la Kings College London.

Nevoia de cercetări suplimentare

Cercetătorii au cerut studii mai aprofundate pentru a evalua eficiența unor recomandări tradiționale, cum ar fi consumul de alimente fermentate, cafea, vitamina C și evitarea alimentelor care ar putea agrava constipația, precum bananele și orezul.

„Sperăm că aceste descoperiri vor permite oamenilor să își gestioneze mai bine simptomele și să își îmbunătățească calitatea vieții”, a concluzionat Dr. Dimidi.