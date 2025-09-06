Rezultate importante

Studiul a analizat date de la 2.945 de adulți cu vârste între 42 și 94 de ani din Marea Britanie, urmăriți pe o perioadă de peste 20 de ani. Cercetătorii au observat că, odată cu înaintarea în vârstă, persoanele tind să ia micul-dejun și cina la ore mai târzii, iar intervalul zilnic de alimentație se restrânge.

Un aspect semnificativ al studiului a fost legătura dintre micul-dejun luat mai târziu și o stare de sănătate mai precară. Persoanele care luau micul-dejun la ore târzii prezentau mai des depresie, oboseală cronică și probleme dentare. De asemenea, acestea aveau dificultăți în pregătirea meselor și tulburări de somn.

Cercetătorii au asociat aceste modificări cu un risc crescut de deces în perioada de monitorizare. S-a observat că indivizii cu predispoziție genetică pentru un ritm circadian întârziat aveau tendința de a lua mesele mai târziu, ceea ce ar putea indica o vulnerabilitate crescută la probleme de sănătate odată cu îmbătrânirea.

Implicații practice

Dr. Hassan Dashti, autorul principal al studiului, a declarat: „Schimbările în programul meselor, în special în ceea ce privește ora micului-dejun, ar putea fi utilizate ca un marker simplu și ușor de monitorizat al stării generale de sănătate la persoanele în vârstă. Atât pacienții, cât și medicii ar putea folosi aceste informații pentru a identifica din timp probleme fizice sau psihice ascunse.”

Recomandări
Cercetarea subliniază importanța menținerii unui program regulat al meselor la vârste înaintate. Aceasta sugerează că încurajarea persoanelor vârstnice să respecte ore fixe pentru mesele principale ar putea deveni parte din strategiile de promovare a îmbătrânirii sănătoase și a longevității.

Limitări și precauții

Autorii studiului avertizează că rezultatele pot fi relevante în contextul creșterii popularității dietelor bazate pe post intermitent. Efectele acestor diete pot fi diferite la vârstnici comparativ cu persoanele adulte tinere.

Este important de menționat că studiul nu demonstrează o relație direct cauzală între programul meselor și starea de sănătate. Cu toate acestea, cercetarea indică faptul că momentul meselor, în special al micului-dejun, ar putea fi un factor important în menținerea sănătății la vârsta a treia.

De-a lungul timpului, cercetătorii au stabilit că cei care au un mic-dejun echilibrat limitează luarea în greutate. Caloriile ingerate la începutul zilei sunt arse mai bine decât cele de la sfârșitul zilei. Ce ar trebui să conțină prima masă a zilei, pe care e bine să o iei în maximum o oră din momentul trezirii.

