În anul 2022, când lumea este marcată în continuare de pandemia COVID-19, iar în Ucraina Rusia a declanșat un război sinistru, oamenii sunt îndemnați să participe la Ora Pământului în condiții de siguranță.

Când se sting luminile de Ora Pământului

Evenimentul Earth Our este organizat anul acesta pe 26 martie, în ultima sâmbătă a lunii. La ora locală 20:30, oamenii din întreaga lume sunt îndemnați să stingă luminile, cu scopul de a atrage atenția asupra efectelor schimbărilor climatice care afectează planeta.

În România, mai multe orașe au anunțat organizarea unor evenimente pentru Ora Pământului 2022, în intervalul 20:30 – 21:30.

Cum marchezi Ora Pământului în 2022

Site-ul oficial al evenimentului Earth Hour propune câteva idei pentru a marca Ora Pământului în condiții de siguranță, în contextul pandemiei de coronavirus. Iată, așadar, ce poți face în intervalul 20:30 – 21:30

Reconectează-te cu natura (ieși la o plimbare în parc, privește stelele sau pur și simplu dormi în curte, în cort, cu cei mici)

Gătește o cină cu familia sau prietenii apropiați. Dacă ții post, găsești mai multe rețete de post din care să te inspiri.

Petrece seara cu persoana iubită – sigur găsești ceva de văzut din cele mai bune filme de dragoste, ori pur și simplu țineți-vă în brațe și bucurați-vă de răgazul unei seri liniștite.

Învață mai multe despre planetă și mediul înconjurător – un documentar sau un articol despre protecția mediului pot fi o slegere bună

Conectează-te la comunitate – mergi la un eveniment local dedicat Orei Pământului sau, de ce nu, fii voluntar pentru refugiații din Ucraina!

Fii activ! Poți dansa, face yoga sau poți ieși la o plimbare de seară cu bicicleta. Uite câteva trasee de mers cu bicicleta în România!

Descoperă-ți latura artistică – scrie o poezie, fă niște poze în natură, desenează ceva!

Ce este Ora Pământului – Earth Hour. Cum a luat naștere fenomenul

Ora Pământului (Earth Hour) reprezintă un eveniment internațional, organizat în ultima sâmbătă a lunii martie a fiecărui an, care are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de energie electrică față de problema dioxidului de carbon emis în atmosferă la producerea energiei electrice.

Ora Pământului constă în stingerea luminii și oprirea aparatelor electrocasnice neesențiale timp de o oră, în mod voluntar, atât de către consumatorii individuali, cât și de către instituții și unități economice. Acest eveniment este promovat de World Wide Fund for Nature Australia (WWF), un grup internațional de lobby pentru mediu și cotidianul australian Sydney Morning Herald.

Prima Oră a Pământului a avut loc la Sydney, cel mai mare oraș din Australia, între orele 19:30 și 20:30 la 21 martie 2007. Prin Ora Pământului 2007 se estimează că electricitatea consumată în Sydney a scăzut între 2,1% și 10,2% în aceea oră și că au participat 2,2 milioane de oameni. Al doilea eveniment Earth Hour a avut loc la 29 martie 2008, între orele 20:00 și 21:00 (ora locală), în Sydney și în multe orașe importante ale lumii.

În România, primul eveniment Ora Pământului a avut loc în anul 2009, în numai 9 orașe În timp, fenomenul a fost marcat în întreaga țară, fiind implicate inclusiv mari instituții, precum Palatul Cotroceni sau Palatul Parlamentului, care au stins luminile clădirile timp de o oră.

Din 2011, Earth Hour a intrat în etapa Mai mult decât o oră pentru planetă (Beyond the Hour), în care oamenii de pretutindeni sunt îndemnați de fiecare dată nu numai să stingă lumina, ci să se angajeze în acţiuni de mediu în fiecare zi.

Ora de vară 2022 – la noapte dăm ceasurile înainte

Trecerea la ora de vară 2022 face ca ziua în care se întâmplă acest lucru să fie cea mai scurtă din an. Acest proces are loc în fiecare an, cu scopul de a beneficia de o perioadă mai îndelungată de lumina naturală.

România trece la ora de vară 2022 în noaptea de 26 spre 27 martie, în ultimul weekend al primei luni de primăvară și la o săptămână după echinocțiul de primăvară 2022. Ceasurile se vor da înainte cu o oră, astfel că ora 03:00 va deveni ora 04:00, iar ziua de duminică va fi cea mai scurtă din an. Cu trecerea la ora de vară 2022 putem spune că „vom dormi mai puțin”. De asemenea, ziua de 27 martie 2022 va fi cea mai scurtă zi din an, având din punct de vedere teoretic doar 23 de ore.

