Ce include orașul Cooladdi

Orașul Cooladdi vine la pachet cu un roadhouse, un motel, un magazin general, un pub și un restaurant de patru stele. Proprietarii actuali, Carol Yarrow și Jo Cornel, au achiziționat Foxtrap Roadhouse în 2023, cu un plan pe trei ani de a revitaliza localitatea, relatează cotidianul britanic Daily Mail.

„Mâncarea și pub-ul sunt probabil printre cele mai importante activități. De asemenea, realizăm cursele de corespondență ca parte a oficiului poștal”, a declarat Yarrow pentru The Guardian.

Foxtrap Roadhouse. Foto: Profimedia Images

Cu Yarrow pregătindu-se să se retragă și Cornel intenționând să se mute, Cooladdi este acum disponibil pentru oricine dorește să trăiască o viață liniștită, dar plină de responsabilități.

„Există doar două persoane care locuiesc în prezent în Cooladdi. Populația este calculată în funcție de câți oameni dețin Foxtrap. Dacă un grup de patru persoane cumpără, atunci populația se va dubla”, a explicat Becky Jeisman de la Charleville Real Estate, care se ocupă de listarea proprietății.

Potrivit acesteia, orașul ar fi ideal pentru familii, grupuri de tineri sau persoane care doresc să îmbrățișeze un stil de viață diferit.

Cooladdi era un important nod feroviar la începutul secolului XX

La începutul secolului XX, Cooladdi era un important nod feroviar, având o populație de 270 de locuitori și facilități precum o școală, o măcelărie și o secție de poliție. Însă extinderea liniei de cale ferată către Quilpie în 1917 a marcat începutul declinului. Trenurile de pasageri au încetat să mai oprească în 1967, iar odată cu scăderea industriei locale de creștere a oilor, școala a fost închisă, iar locuitorii au început să plece.

Astăzi, Cooladdi este recunoscut oficial drept cel mai mic oraș al Australiei, dar continuă să atragă vizitatori datorită locației sale strategice.

„Oamenii vin să vadă locurile copilăriei lor. Avem mulți călători care trec pe aici și o mulțime de localnici minunați”, adaugă Yarrow.

Orașul este la doar 55 de minute de Charleville, o comunitate mai mare cu 3.000 de locuitori, și rămâne o oprire preferată pentru cei care traversează regiunea.

Responsabilitățile cu care vine achiziționarea Cooladdi

Achiziționarea Cooladdi vine cu responsabilități neobișnuite. Noul proprietar va deveni, în esență, o persoană multifuncțională: poștaș, barman, vânzător, recepționer la motel și bucătar.

Totuși, pentru Yarrow, aceste sarcini au fost o sursă de satisfacție personală.

„Am descoperit mereu că cel mai frumos lucru este comunitatea locală… oamenii din jur, chiar și de la 70 de kilometri depărtare, care trec pe la noi”, a spus ea, citată de Daily Mail.

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