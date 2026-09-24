Patru persoane au comandat de toate la un restaurant. Proprietara s-a bucurat, dar nota de plată a adus surpriza

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Patru clienți au plecat fără să plătească o notă de 447 de euro dintr-un restaurant din Cerceda, provincia A Coruña, Spania, lăsând proprietarii localului cu un gust amar. Incidentul a fost relatat de María, proprietara restaurantului, într-un interviu acordat pentru TVG, citat de publicația spaniolă Huffpost.
„Au venit două cupluri să ia masa. Au comandat ca orice client. Nu au întrebat prețurile, au cerut mâncare, băuturi, o tavă cu mezeluri, patru porții de caracatiță și două fripturi de vită. Au comandat un vin Albariño bun, nu s-au zgârcit la nimic”, a povestit María.
Nota lor de plată a ajuns la suma de 447 de euro.
Inițial, proprietara era încântată, crezând că ziua va fi una profitabilă pentru afacerea ei.
„M-am dus la bucătărie și i-am spus soțului meu: «Tocmai am făcut ziua cu vânzarea aceasta»”, a mărturisit ea.
După ce au terminat de mâncat, două dintre persoane au ieșit, spunând că vor să fumeze, în timp ce celelalte două au cerut nota.
„Mi-au spus: «Ne poți face două cafeluțe cât timp tu pregătești nota, noi ieșim să fumăm». Când am ieșit cu nota și cafelele, nu mai era nimeni. Dispăruseră toți, probabil cei care au ieșit primii au plecat cu mașina și i-au luat și pe ceilalți după ce și-au terminat treaba”, a explicat María.