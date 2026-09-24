Patru persoane au comandat de toate la un restaurant. Proprietara s-a bucurat, dar nota de plată a adus surpriza

Patru clienți au plecat fără să plătească o notă de 447 de euro dintr-un restaurant din Cerceda, provincia A Coruña, Spania, lăsând proprietarii localului cu un gust amar. Incidentul a fost relatat de María, proprietara restaurantului, într-un interviu acordat pentru TVG, citat de publicația spaniolă Huffpost.

„Nu s-au zgârcit la nimic”

„Au venit două cupluri să ia masa. Au comandat ca orice client. Nu au întrebat prețurile, au cerut mâncare, băuturi, o tavă cu mezeluri, patru porții de caracatiță și două fripturi de vită. Au comandat un vin Albariño bun, nu s-au zgârcit la nimic”, a povestit María.

Nota lor de plată a ajuns la suma de 447 de euro.

Inițial, proprietara era încântată, crezând că ziua va fi una profitabilă pentru afacerea ei.

„M-am dus la bucătărie și i-am spus soțului meu: «Tocmai am făcut ziua cu vânzarea aceasta»”, a mărturisit ea.

Momentul de bucurie s-a transformat rapid într-un coșmar

După ce au terminat de mâncat, două dintre persoane au ieșit, spunând că vor să fumeze, în timp ce celelalte două au cerut nota.