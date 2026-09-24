Proprietarii Lidl și Mega Image se luptă pentru aceeași afacere: vor să cumpere magazinele Tesco din Europa Centrală

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Grupul Schwarz, proprietarul Lidl, ar putea prelua operaţiunile Tesco din Europa Centrală, retailerul britanic analizând retragerea din Ungaria, Cehia şi Slovacia, unde deţine 561 de magazine. În cursa pentru achiziţie s-au mai înscris Ahold Delhaize şi Biedronka, relatează News.ro.
Decizia Tesco de a-şi vinde operaţiunile din regiune vine în contextul unei strategii de concentrare pe piaţa din Marea Britanie, unde este lider de piaţă în retailul alimentar, potrivit Worldpanel by Numerator. Din 2015, compania a renunţat la majoritatea activelor sale internaţionale pentru a-şi consolida poziţia pe piaţa internă. „Menţinerea acestei reţele în Europa Centrală nu mai corespunde strategiei Tesco”, au declarat analiştii.
În pofida investiţiilor semnificative efectuate în Marea Britanie, retailerul a raportat o încetinire a creşterii vânzărilor în primul trimestru al anului 2026, pe fondul scăderii încrederii consumatorilor, influenţată de contextul geopolitic din Orientul Mijlociu.
Primele informaţii privind o posibilă vânzare a subsidiarelor Tesco din Europa Centrală au apărut în iulie 2026. Tranzacţia este intermediată de băncile Goldman Sachs şi Citi. Până în prezent, niciuna dintre companiile implicate - Tesco, Schwarz Group, Ahold Delhaize (grupul care deține în România lanțul de supermarketuri Mega Image), Biedronka sau băncile consultante - nu a oferit comentarii oficiale.