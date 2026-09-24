Nutriționista Grace Derocha explică cum să gătiți ouăle pentru beneficii maxime. Consumul zilnic este sănătos pentru majoritatea, dar modul de preparare și echilibrul grăsimilor sunt cruciale, transmite pagina de sănătate a postului NBC.

Cum să gătești ouăle pentru a beneficia la maximum de ele? Potrivit nutriționistei Grace Derocha, alegerea metodei de preparare și echilibrul între albușuri și gălbenușuri sunt esențiale pentru o dietă sănătoasă.

Pot fi consumate ouăle zilnic?

„Pentru majoritatea oamenilor, un ou pe zi poate face parte dintr-o alimentație echilibrată”, explică Derocha.

Totuși, persoanele care trebuie să limiteze grăsimile saturate ar trebui să acorde atenție cantității de gălbenușuri consumate.

Albușurile sunt o sursă excelentă de proteine, în timp ce gălbenușurile conțin grăsimi, vitaminele A și D, precum și antioxidanți.

Gălbenușul este, de asemenea, sursa colesterolului alimentar și a grăsimilor saturate din ou.

Cum să echilibrezi albușurile și gălbenușurile

Pentru cei care consumă frecvent ouă și doresc să reducă aportul de grăsimi saturate, Grace Derocha propune o formulă simplă: două albușuri la un gălbenuș.

Această combinație menține aportul de proteine și substanțe nutritive din gălbenuș, reducând în același timp grăsimile saturate comparativ cu utilizarea mai multor ouă întregi.

„Nu trebuie să renunțați complet la gălbenușuri, deoarece acestea sunt bogate în nutrienți valoroși. Totul ține de echilibru”, subliniază nutriționista.

Cele mai sănătoase metode de preparare

Modul în care sunt gătite ouăle influențează semnificativ valoarea lor nutritivă. „Fierberea, prepararea în stil poșat sau coacerea sunt cele mai bune opțiuni, deoarece nu necesită grăsimi suplimentare”, spune Derocha.

Dacă preferați omlete sau ouă prăjite, folosiți o cantitate redusă de ulei de măsline în locul untului, pentru a reduce aportul de grăsimi saturate.

Cu ce se asociază cel mai bine ouăle?

Un mic dejun sănătos nu depinde doar de ouă, ci și de ingredientele care le însoțesc. Legumele și leguminoasele sunt alegeri ideale, adăugând fibre, vitamine și minerale.

De exemplu, o omletă cu ulei de măsline și legume coapte este mai echilibrată decât ouăle prăjite în unt, servite cu pâine albă și brânză.

Alegerea alimentelor complementare poate transforma ouăle într-un element-cheie al unei diete sănătoase.

Pot consuma ouă zilnic?

Pentru majoritatea persoanelor sănătoase, un ou pe zi este compatibil cu o dietă echilibrată. Totuși, recomandările pot varia în funcție de starea de sănătate și de necesitățile individuale. Consultați un specialist dacă aveți restricții legate de colesterol sau grăsimi saturate.

Care sunt mai sănătoase: ouăle fierte sau prăjite?