Benzina s-a scumpit, joi, 24 septembrie 2026, și a sărit de pragul de 10 lei per litru la unele stații de alimentare din București, iar motorina este la un ban distanță de 11 lei litrul.

Prețurile la benzină au crescut joi cu până la 11 bani, astfel că ea se vinde cu prețuri de la 9,99 de lei/l până la 10,05 lei/l, iar motorina atinge maximul de 10,99 de lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cât costă benzina în București, joi, 24 septembrie 2026

În București, cea mai ieftină benzină costă astăzi 9,99 de lei/l, comparativ cu 9,93 de lei/litru, preț care se menținea din 16 septembrie (o creștere cu 0,06 lei), și se găsește la Petrom.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

OMV menține costul minim la 9,99 de lei/l, același din 16 septembrie. Însă la unele stații peco din București, carburantul se găsește cu 10,05 lei (o majorare cu 0,06 lei).

Și stațiile MOL păstrează cotația de 9,99 de lei/l, menținută tot din 16 septembrie.

Socar a scumpit carburantul joi, 24 septembrie 2026, la 9,99 de lei/l, de la 9,93 de cât era miercuri (o majorare cu 0,06 lei). Acesta este minimul de la unele stații, însă Socar vinde azi benzina și cu 10,04 lei/l (majorare cu 0,11 lei).

De asemenea, Lukoil menține benzina la 9,99 de lei/l, preț constant din 17 septembrie.

Rompetrol afișează astăzi la carburant un preț de 10,05 lei/l, de la 9,99 de lei/l cât se menținea din 16 septembrie (o mărire cu 0,06 lei).

Raportat pe orașe, cea mai ieftină benzină este la Cluj-Napoca, la prețul de 9,93 de lei/l, preț constant de vineri. Același preț este și la Iași, cost neschimbat din 16 septembrie. La Timișoara, carburantul se vinde cu 9,97 de lei/l, față de 9,91 cât era ieri (o creștere de 0,06 lei). În București și Constanța, benzina standard costă 9,99 de lei/l, comparativ cu 9,93 de lei/l, cost care se menținea din 16 septembrie (o majorare de 0,06 lei).

Cât costă motorina în București, joi, 24 septembrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă astăzi 10,91 de lei/litru, la fel ca ieri, și se găsește la Petrom.

Și Socar afișează același preț la o stație din București, la fel ca marți, însă la altele, carburantul ajunge la 10,94 de lei/l (o creștere cu 0,03 lei).

Rompetrol menține constant prețul la 10,97 de lei/l, la fel ca marți.

Și OMV vinde motorina standard joi, 24 septembrie 2026, cu 10,97 de lei/l, preț constant de marți.

La stațiile MOL, de asemenea, se menține trendul prețului de 10,97 de lei/l, la fel ca în ziua precedentă.

La Lukoil, motorina standard costă 10,99 de lei/litru, preț menținut de marți.

Raportat pe orașe, în Cluj, cea mai ieftină motorină costă 10,89 de lei/litru, la fel ca ieri. La Timișoara, aceasta costă 10,88 de lei/litru, preț constant de marți. În București, Iași și Constanța, carburantul se vinde cu 10,91 de lei/litru, la fel ca ieri.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, joi, 24 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină din România costă astăzi 9,87 de lei/l, la fel ca marți, și se găsește la stația Dacma din Lungulețu, strada Principală (DN7), nr. 172, județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină stagnează la 10,67 de lei/l, la fel ca marți, și este la stația CellyRo din Pitești, DN 65 B KM 3+800, județul Argeș.