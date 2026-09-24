Bonnie Blue, 27 de ani, controversata creatoare de conținut pentru adulți, a susținut că a vândut drepturile de numire ale copilului său pentru 1,2 milioane de lire sterline, circa 1,4 milioane de euro, relatează Daily Star. Numele ales, „BetBolt”, a fost înregistrat oficial, pe 23 septembrie, la Westminster.

„Abia aștept să strig BetBolt pe terenul de joacă”

Controversata vedetă pentru adulți Bonnie Blue, pe numele ei real Tia Billinger, a anunțat numele bebelușului său după o licitație inedită, în urma căreia a vândut drepturile de numire pentru suma impresionantă de 1,2 milioane de lire sterline, circa 1,4 milioane de euro.

„Licitația s-a încheiat, iar pentru 1,2 milioane de lire sterline, copilul meu se numește BetBolt. Abia aștept să strig BetBolt pe terenul de joacă”, a declarat Bonnie într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

Bonnie, care a născut recent, a explicat că decizia de a organiza o astfel de licitație a fost motivată de dorința de a valorifica uriașul interes al publicului pentru noul ei rol de mamă.

Cu toate acestea, ea a mărturisit că nu știe exact ce reprezintă BetBolt.

„Sunt confuză. Ar trebui să-i contactez? Să le mulțumesc? Vor face parte din viața copilului meu sau pur și simplu va fi doar un nume?”, a spus ea, adăugând că speră să primească un răspuns înainte de a merge la Westminster Register Office pentru a înregistra oficial numele copilului.

BetBolt este o platformă de cazinou online și criptomonede, însă Bonnie nu pare familiarizată cu activitatea companiei.

A mai avut de ales între Top G, Group Project sau Clavicular!

„Sincer, încă îmi place să câștig bani așa cum am făcut-o până acum”, a mai spus Bonnie.

Printre numele propuse în licitație, Bonnie a menționat câteva opțiuni bizare: „Group Project” - care, spune ea, ar fi atras atenția serviciilor sociale - „Top G”, pe care l-a considerat destul de amuzant, ori „Clavicular!”.

„Abia aștept să cheltuiesc banii”

Cu toate acestea, oferta BetBolt a fost cea mai mare, depășind toate celelalte: „Mulțumesc, BetBolt, acum am 1,2 milioane de lire și abia aștept să cheltuiesc banii. Sau, poate, ar trebui să-i cheltuiesc pentru copil. Acum trebuie să fug, că trebuie să-l hrănesc pe BetBolt”, a adăugat vedeta, în stilul său caracteristic