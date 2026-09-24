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Jaf la Hidro Prahova. Ce a descoperit Curtea de Conturi la operatorul de apă al Consiliului Județean: contracte umflate, mii de tone de motorină decontate ilegal și beneficii imense pentru șefi

Diana Frîncu
Diana Frîncu
Jurnalist
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O mașină albă pe care scrie HIDRO Prahova SA
Mii de tone de motorină decontate ilegal la HIDRO Prahova SA, descoperite de Curtea de Conturi. Sursa foto: Facebook / HIDRO Prahova SA
Analiză
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Hidro Prahova, compania de apă aflată în subordinea Consiliului Județean Prahova, care asigură distribuția apei în 73 de localități din județ, a fost devalizată pur și simplu în ultimii ani. Aceasta este concluzia clară ce reiese dintr-un Raport de audit de conformitate al Curții de Conturi (Camera de Conturi Prahova) finalizat în august 2026.

Cuprins:

Cea mai gravă sancțiune dintr-un audit public

Inspectorii financiari au emis o Concluzie contrară - cea mai gravă sancțiune dintr-un audit public -, constatând că abaterile de la lege sunt „semnificative și generalizate”. În timp ce prahovenii se confruntă cu opriri de apă constante din cauza avariilor de rețea aproape săptămânale și tarife tot mai mari, banii companiei s-au scurs pe achiziții mult supraevaluate, premii și beneficii salariale acordate preferențial și deconturi de lux pentru deplasări și cazări în afara țării.

Peste toate acestea, s-a adăugat o risipă colosală de combustibil: peste două milioane de lei au fost tocați pe plăți efectuate ilegal, peste plafonul acordului-cadru de carburant. Astfel, societatea a decontat sute de mii de litri de motorină, benzină și GPL peste ce era prevăzut în contracte, în timp ce mii de litri de carburant au fost trecuți direct pe cheltuieli, pe baza unor bonuri de consum „fictive”, fără foi de parcurs, fără fișe de alimentare zilnică sau vreun alt document justificativ semnat de șoferi.

Raportul se întinde pe 29 de pagini, dar este imposibil de stabilit o ierarhie a celor mai grave ilegalități descoperite de auditori în timpul controlului care a vizat verificarea activității, din perioada 1.01.2023 - 30.11.2025, a companiei de apă unde acționar majoritar este Consiliul Județean Prahova.

Mașini cumpărate la prețuri aproape duble sau de 2,4 ori mai mari decât prețurile practicate pe piață

Probabil cea mai gravă descoperire a Curții de Conturi vizează un contract de 14,92 de milioane de lei (fără TVA) finanțat din fonduri europene (PODD) pentru furnizarea de echipamente de transport al nămolului.

La licitație s-au înscris două firme care aveau aceeași adresă de sediu, aceiași acționari și aceeași conducere. În loc să existe o competiție reală, cele două s-au asociat și au depus o singură ofertă. Prin acest șiretlic, utilajele au fost cumpărate la prețuri umflate artificial:

  • Încărcătoare frontale Hyundai HL955A: Cumpărate la 303.630 de euro/bucată, deși prețul de piață era de doar 159.600 de euro (și exista o ofertă din chiar luna achiziției la 151.236 de euro). Paguba estimată doar la acest lot este de peste 3,58 de milioane de lei.
  • Autobasculante 8x4: Achiziționate la 287.535 de euro/bucată, față de 159.900 de euro prețul pieței (de 1,8 ori mai scump).
  • Autocamioane Isuzu: Plătite cu 161.179 de euro/bucată, deși valoarea reală pe piață era de 65.926 de euro (un preț umflat de 2,4 ori).

„Valoarea echipamentelor necesare pentru încărcarea și transportul nămolului deshidratat produs de stațiile de epurare - Lotul 2, ce au făcut obiectul contractului de furnizare nr. 45/DAPC/06.07.2023 (...) în valoare totală de 14.920.500 de lei fără TVA, a fost supraevaluată încă de la faza elaborării Devizului general estimativ (...) Procedura de achiziție (...) s-a derulat prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice, în cadrul procedurii înscriindu-se două societăți comerciale, care aveau sediul social la aceeași adresă, aceiași acționari și aceeași conducere. Până la data limită (...) a fost depusă în S.E.A.P. o singură ofertă de către asocierea celor două societăți comerciale”, se arată în raportul citat.

Astfel, inspectorii Curții de Conturi arată negru pe alb cum această schemă a dus la achiziționarea echipamentelor „la prețuri aproape duble sau de 2,4 ori mai mari decât prețurile practicate pe piața liberă”.

O mașină aparținând HIDRO Prahova SA. Sursa foto: Facebook / HIDRO Prahova SA
O mașină aparținând HIDRO Prahova SA. Sursa foto: Facebook / HIDRO Prahova SA

Schema de tocat bani pe motorină și benzină

În timp ce flota de intervenții a companiei abia face față avariilor zilnice din județ, la nivelul conducerii s-a derulat o veritabilă schemă de tocat bani pe combustibil. Inspectorii financiari au descoperit că societatea a plătit din buzunarele prahovenilor peste două milioane de lei peste valoarea maximă stabilită prin contractele legale, cumpărând sute de mii de litri de motorină, benzină și GPL fără nicio acoperire bugetară. Mai mult, mii de litri de carburant au fost trecuți direct pe cheltuieli (bonuri de consum) pe baza unor documente fictive, fără ca șoferii să fi alimentat vreodată sau să existe foi de parcurs validate.

„SC Hidro Prahova SA a efectuat plăți peste valoarea acordului-cadru de furnizare de carburant pe bază de carduri nr. 2/03.01.2024, în sumă totală de 2.009.893,55 lei, din care 1.720.450,12 lei reprezintă contravaloarea cantității de 231.679 litri motorină euro 5, 264.538,99 lei reprezintă contravaloarea cantității de 35.665 litri benzină fără plumb, iar 24.904,44 lei reprezintă contravaloarea cantității de 6.902 litri GPL auto (…) În anul 2024, consumul de carburant nu s-a stabilit în toate cazurile pe baza kilometrilor parcurși de fiecare autovehicul și a orelor de funcționare ale utilajelor, fiind identificate cantități de carburant (…) înscrise eronat ca fiind consumate în bonurile de consum, fără ca acest aspect să rezulte din fișele de alimentări zilnice întocmite de șoferi”, au descoperit auditorii.

Raportul Curții de Conturi nu precizează și pentru ce mașini, utilaje sau curse au fost cumpărate aceste cantități uriașe de carburant peste plafonul legal. Cu mii de litri de combustibil trecuți direct pe cheltuieli (bonuri de consum) fără foi de parcurs și fără fișe de alimentare semnate de șoferi, este imposibil de verificat dacă motorina și benzina au mers în rezervoarele utilajelor care interveneau la avarii sau dacă au alimentat direct mașinile de lux ale directorilor și șefilor din companie.

Jumătate din volumul de apă se pierde în pământ de ani întregi

Pe fondul acestor cheltuieli scăpate de sub control, Hidro Prahova a înregistrat pierderi de apă masive, irosind mai bine de jumătate din cantitatea de apă tratată din banii cetățenilor. În loc ca apa să ajungă la robinetele prahovenilor, peste 53% din volumul total s-a scurs în pământ, din cauza rețelelor avariate și a lipsei totale de investiții.

„SC Hidro Prahova SA a înregistrat în perioada auditată pierderi de apă peste limitele stabilite prin actele normative care reglementează acest aspect, respectiv 53,11% în anul 2023, 53,96% în anul 2024 și 53,13% în anul 2025, în timp ce valorile normale prevăzute în Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (...) sunt de 15% din cantitatea totală intrată în sistemul de distribuție”.

Pur și simplu în fiecare dintre cei trei ani analizați de auditori (2023: 53,11%, 2024: 53,96%, 2025: 53,13%), Hidro Prahova a pierdut prin avarii de peste trei ori mai multă apă decât limita maximă admisă de lege (15%).

În scrisoarea oficială adresată conducerii SC Hidro Prahova SA, auditorii au cerut companiei ca până la 31 decembrie 2026 să reducă risipa de apă. Până la această dată, conducerea operatorului are obligația legală să prezinte un plan concret de acțiune și de investiții pentru ca apa pierdută sub pământ să fie adusă de la peste 53% către „un nivel acceptabil al pierderilor din activitatea de distribuție a apei potabile”.

Profit - din pix, în realitate - pierderi uriașe

Probabil din dorința de a farda managementul defectuos și risipa generalizată, Hidro Prahova raporta triumfător că societatea înregistrează profit. În realitate, verificările amănunțite ale auditorilor au scos la iveală o inginerie contabilă de proporții: mutarea artificială a cheltuielilor de la un an la altul. În realitate, plimbarea banilor prin conturi nu a fost altceva decât o încercare de a ascunde gaura neagră din buget și de a acoperi pierderile istorice uriașe ale companiei.

„Soldul contului contabil 121 «Profit sau pierdere» din balanțele de verificare întocmite de entitate pentru exercițiile financiare 2023 și 2024 nu a reflectat realitatea, fiind identificate situații în care cheltuielile au fost înregistrate la alt exercițiu financiar decât cel la care acestea s-au referit. În timpul misiunii de audit de conformitate, în urma repunerii cheltuielilor în sumă de 1.542.017 lei la exercițiile financiare corespunzătoare, pentru anul 2023 a rezultat pierdere contabilă în sumă de 602.487 lei, în loc de profit net de 939.530 lei (…) Menționăm că, la data de 31.12.2023 entitatea avea de acoperit o pierdere contabilă din anii precedenți de 9.450.373 lei”, se arată în raport.

Pur și simplu, printr-un simplu artificiu contabil de peste 1,5 milioane de lei, un bilanț aflat pe minus a fost transformat peste noapte într-un profit fictiv, totul în timp ce societatea acumula din urmă o pierdere cronică neacoperită de peste 9,4 milioane de lei.

Salarii și bonificații neprevăzute în contract

Pe lângă jafurile din achizițiile de utilaje și decontările de combustibil, raportul Curții de Conturi semnalează un sistem generalizat de favoruri financiare și beneficii ilegale acordate direct conducerii și unor angajați din Hidro Prahova SA. În cadrul scrisorii oficiale transmise la finalul etapei de planificare, auditorii au consemnat o serie lungă de abateri grave privind banii de salarii, primele și deplasările în străinătate.

Astfel, directorii companiei au fost numiți și remunerați fără respectarea prevederilor legale în vigoare, iar în anii 2022 și 2024 șefii executivi au încasat direct din casieria societății sume de bani neprevăzute în contractele lor de mandat.

În paralel, au fost acordate prime și bonificații cu încălcarea Contractului Colectiv de Muncă, fără să fi existat vreo evaluare a performanțelor individuale ale salariaților care să justifice aceste stimulente financiare.

Deconturi dubioase pentru protocol și transportul de acasă la serviciu

De asemenea, compania a decontat nejustificat servicii de transport și cazare în afara țării, precum și avansuri de deplasare neacoperite de documente justificative.

Tabloul risipei este completat de depășirea limitelor legale la cheltuielile de protocol în anul 2024 și de decontarea nejustificată a transportului la și de la locul de muncă pentru anumiți angajați.

Auditorii nu precizează cine sunt directorii care au primit bani necuveniți și nici cine sunt funcționarii sau șefii care s-au plimbat prin străinătate pe banii publici ai prahovenilor. Numele celor care au semnat deconturile fără acte, ale celor care au aprobat primele fictive și ale celor care au beneficiat de cazări de lux în afara țării rămân, deocamdată, protejate.

Toate aceste golănii financiare - de la plățile mascate către directori până la primele fără număr și deconturile din străinătate - nu au fost descoperite inițial de Curtea de Conturi, ci de inspectorii de la Inspecția Economico-Financiară din cadrul D.G.R.P. Ploiești. Aceștia au emis Dispoziția Obligatorie AIF 2299/01.10.2025, prin care au obligat conducerea Hidro Prahova să remedieze ilegalitățile și să recupereze sumele irosite.

Libertatea a solicitat puncte de vedere atât de la președintele Consiliului Județean Prahova, cât și de la conducerea SC Hidro Prahova SA cu privire la constatările grave din raportul Curții de Conturi și la măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor. Până la ora publicării acestui articol, nicio instituție nu a transmis vreun răspuns. În cazul în care acestea vor fi furnizate, le vom publica de îndată.

Ce este Hidro Prahova

SC Hidro Prahova SA a fost înființată în anul 2004, în baza Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 120/2004, având forma juridică de societate pe acțiuni cu capital integral public.

Crearea societății a fost determinată de necesitatea reorganizării fostelor regii autonome locale și de regionalizarea serviciilor publice de utilități. Societatea a fost desemnată ca operator regional unic cu scopul de a gestiona, moderniza și exploata în regim unificat infrastructura de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare din județul Prahova, precum și pentru a accesa fonduri europene nerambursabile (POS Mediu și ulterior POIM/PODD) destinate extinderii rețelelor județene.

Hidro Prahova este un mamut administrativ, având în prezent peste 1.000 de angajați. Include o structură executivă formată din 3 directori (director general, director financiar-contabil și director exploatare) și este administrată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 5 membri. În perioada auditată (2023-2025), la nivelul conducerii executive s-au perindat succesiv 3 directori generali și 3 directori financiari.

Fost șef în poliție cercetat pentru corupție, la conducerea Hidro Prahova

În perioada auditată, conducerea executivă a SC Hidro Prahova SA a fost asigurată interimar și de Marian Iorga, fost comisar-șef și fost comandant al Inspectoratelor de Poliție Județene Prahova și Călărași.

Marian Iorga, fost șef al IPJ Prahova, IPJ Călărași și fost director în cadrul Hidro Prahova. Sursa foto: prahovainfo.ro
Marian Iorga, fost șef al IPJ Prahova, IPJ Călărași și fost director în cadrul Hidro Prahova. Sursa foto: prahovainfo.ro

Angajat în cadrul societății județene din anul 2022, acesta a preluat funcția de director general provizoriu în octombrie 2024, calitate în care a activat până la data de 25 februarie 2025, când și-a înaintat demisia.

Numirea fostului șef al poliției județene la conducerea operatorului regional a survenit ulterior trimiterii sale în judecată de către Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru fapte de corupție, dosar în urma căruia părăsise conducerea IPJ Prahova. Pe fond, instanța de judecată a pronunțat o decizie de achitare în cazul său.

Hidro Prahova este condusă în prezent de Andrei Bontic, care a preluat conducerea SC Hidro Prahova SA în februarie 2025. Este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Româno-Americane din București și deține diplomă de master în Administrație Publică Europeană, obținută la Școala Națională de Studii Politice și Administrative în anul 2012, având totodată absolvite cursuri de formare profesională în domeniul relațiilor internaționale la Institutul Diplomatic Român.

Anterior numirii la cârma operatorului prahovean, activitatea sa profesională a început în sectorul privat comercial, la Țiriac Auto, unde între anii 2008 și 2012 a activat ca asistent de marketing și reprezentant de vânzări. Ulterior, între 2013 și 2020, a lucrat în cadrul operatorului regional RAJA SA Constanța.

Andrei Bontic. Sursa foto: Facebook / HIDRO Prahova SA
Andrei Bontic. Sursa foto: Facebook / HIDRO Prahova SA

Hidro Prahova - generatorul celor mai mari dosare de corupție din Prahova

Istoria scandalurilor de la SC Hidro Prahova SA nu începe cu rapoartele recente ale Curții de Conturi, ci se întinde pe mai bine de un deceniu. În perioada de glorie a Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești, operatorul județean de apă a reprezentat epicentrul uneia dintre cele mai vaste anchete de corupție din România, conectând oameni de afaceri, politicieni de prim rang și firme de casă într-o schemă uriașă de direcționare a banilor publici și europeni.

În rețeaua de interese gravita fosta conducere a Consiliului Județean Prahova, în frunte cu fostul președinte al CJ Mircea Cosma, precum și influentul om de afaceri și fost deputat Sebastian Ghiță. Procurorii au demonstrat la acea vreme cum atribuirea contractelor de către Hidro Prahova era condiționată de plata unor comisioane mascate și cedarea de lucrări către societăți agreate de grupul de interese din jurul CJ Prahova.

Printre persoanele cercetate în dosarul Hidro Prahova s-a aflat și omul de afaceri Vladimir Ciorbă, nume revenit în atenția publică odată cu izbucnirea recentului scandal imobiliar Nordis, cumnatul fostului premier Victor Ponta, Iulian Herțanu (în prezent decedat), acuzat la acea vreme de constituirea unui grup infracțional organizat și deturnare de fonduri europene destinate extinderii rețelelor de canalizare de la Comarnic, dar și foști șefi din conducerea Hidro Prahova - fostul director general Adrian Semcu sau fostul director de producție Dumitru Pantea, vizați de procurori pentru luare de mită, abuz în serviciu și favorizarea firmelor din rețea la atribuirea contractelor publice.

Dosarul gigantic instrumentat de DNA Ploiești privind devalizarea Hidro Prahova a avut un parcurs judiciar plin de anomalii. Deși foști șefi ai companiei de apă au semnat la vremea respectivă acorduri de recunoaștere a vinovăției și au primit condamnări cu suspendare, dosarul principal - în care erau cercetați politicieni de prim rang și oameni de afaceri - a rămas blocat ani la rând în sertarele parchetului anticorupție de la București, fără a mai ajunge la o judecată pe fond pentru lotul principal. În prezent dosarul este clasat.

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Tags: Stiri Prahova Curtea de Conturi
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A fost audiat bărbatul care l-ar fi trecut granița pe principalul suspect în cazul Valentinei! Ce mărturisire le-a făcut anchetatorilor
POLITIC
Elena Lasconi a devenit președinta USR în iunie 2024 și a rezistat până la alegerile prezidențiale din mai 2025. Foto: Hepta
Politică
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Elena Lasconi, despre Nicușor Dan: „Nu pot să înțeleg cum te duci la o întâlnire cu Zelenski lângă tine și tragi de șosete”
Premierul desemnat Siegfried Mureșan la o conferință de presă în Parlament. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
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Siegfried Mureșan a explicat de ce nu s-a dus la PSD, așa cum i-a cerut Sorin Grindeanu: „Nu-mi comandă mie la ce oră și unde să ne întâlnim”
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Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Dan și Diana Șucu, aproape de a rata primul gol al fiului Andrei în tricoul Rapidului. „Am fi regretat în fiecare minut din viața noastră!”
Fanatik.ro
Dan și Diana Șucu, aproape de a rata primul gol al fiului Andrei în tricoul Rapidului. „Am fi regretat în fiecare minut din viața noastră!”
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Spotmedia.ro
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
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