Un român în vârstă de 37 de ani s-a ales cu o condamnare penală cu suspendare în urma unei tentative eșuate de furt, care a avut loc chiar în incinta celebrului Muzeu al Diamantelor din orașul istoric Bruges, relatează publicația PZC.

Obiectul care i-a atras atenția lui Ciprian A. a fost o brățară de lux, evaluată la 12.740 de euro. Planul acestuia era să profite de neatenția personalului, însă vigilența unei angajate i-a stricat complet socotelile.

Evenimentele s-au derulat în momentul în care bărbatul a intrat în magazinul muzeului și a cerut să examineze îndeaproape bijuteria de mare valoare.

În timp ce o studia, acesta a încercat să o inducă în eroare pe vânzătoare printr-o manevră rapidă de distragere a atenției, sperând că va reuși să ascundă brățara și să părăsească incinta fără să plătească.

Angajata magazinului de bijuterii a fost însă pe fază și a realizat imediat intențiile clientului. Aceasta a reacționat prompt, împiedicând finalizarea furtului și alertând forțele de ordine. Bărbatul a fost reținut la scurt timp și trimis în fața magistraților pentru a răspunde pentru faptele sale.

În cadrul procesului, instanța de judecată a analizat comportamentul suspectului din timpul incidentului. Judecătorul a subliniat că acțiunile bărbatului au fost clar premeditate și că acesta nu a dat nicio clipă dovadă de comportamentul unui cumpărător de bună-credință sau de încredere. De fapt, încerca să plătească”, a susținut avocatul său. Strategia apărării nu a avut succes.

În final, magistrații au pronunțat o pedeapsă de 8 luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 800 de euro, o decizie menită să servească drept avertisment pentru tentativele similare care vizează magazinele de lux din regiune.

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