Contextul studiului

Studiul, publicat în Journal of the American Heart Association, a analizat datele a peste 1.000 de participanți din Danemarca. Rezultatele indică o asociere între timpul petrecut cu dispozitivele electronice și riscul crescut de boli cardiometabolice, cum ar fi hipertensiunea, colesterolul ridicat și rezistența la insulină.

Cercetătorii au observat că această legătură este mai pronunțată la tinerii care dorm mai puțin, sugerând că utilizarea dispozitivelor ar putea afecta sănătatea și prin reducerea timpului de somn.

Aceste constatări vin în contextul în care Asociația Americană a Inimii a raportat în 2023 că doar 29% dintre tinerii americani cu vârste între 2 și 19 ani aveau o sănătate cardiometabolică favorabilă. Noul studiu aduce informații suplimentare despre riscurile asociate cu timpul petrecut în fața ecranelor în scop recreativ.

Metodologia cercetării

Studiul a analizat date colectate de la două grupuri: copii de 10 ani studiați în 2010 și tineri de 18 ani studiați în 2000, ambele făcând parte din studii prospective realizate în Danemarca. Cercetătorii au examinat relația dintre timpul petrecut în fața ecranelor și factorii de risc cardiometabolic.

Activitățile luate în considerare au inclus vizionarea de televiziune, filme, jocuri video și utilizarea telefoanelor, tabletelor sau calculatoarelor pentru divertisment.

Rolul somnului

Un aspect important evidențiat de studiu este influența duratei și orei de culcare asupra relației dintre timpul petrecut pe dispozitive și riscul cardiometabolic. S-a constatat că:

Cercetătorii susțin că lipsa somnului nu doar că poate amplifica impactul timpului petrecut în fața ecranelor, dar ar putea fi și o cale principală care leagă aceste obiceiuri de modificări metabolice timpurii.” 

Recomandări și limitări

În urma acestor constatări, experții recomandă discutarea obiceiurilor de utilizare a dispozitivelor în timpul consultațiilor pediatrice, alături de sfaturi privind alimentația și activitatea fizică.

Cu toate acestea, este important de menționat că studiul are anumite limitări. Fiind un studiu observațional, rezultatele indică doar asocieri, nu o relație cauză-efect. De asemenea, datele despre timpul petrecut în fața ecranelor au fost raportate de părinți prin chestionare, ceea ce ar putea să nu reflecte cu acuratețe durata reală.

Cercetătorii sugerează că studiile viitoare ar trebui să se concentreze pe efectele limitării utilizării ecranelor înainte de culcare. Acest aspect este important deoarece:

„Specialiștii atrag atenția că, fiind un studiu observațional cu date colectate prospectiv, rezultatele indică doar asocieri’ și nu o relație cauză-efect.”

Potrivit unui studiu major privind influența tehnologiei asupra psihicului adolescenților, aproape o treime dintre copii începând cu vârsta de 11 ani manifestă semne tot mai evidente de dependență de telefoanele mobile, rețelele sociale și jocurile video.

