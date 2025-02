Premii importante pentru filmul românesc

În ianuarie 2025, „Anul Nou care n-a fost” a câștigat Premiul New Voices New Visions la Palm Springs International Film Festival, consolidând succesul obținut la început de an. Juriul a apreciat abilitatea regizorului de a aduna multiple linii narative și a le transforma într-o concluzie triumfală, acompaniată de „Boleroul” lui Ravel. De asemenea, filmul a fost recompensat cu Premiul Juriului la Festivalul Chefs Op’ en Lumière din Franța.

Filmul a fost selectat și a participat la o serie de festivaluri internaționale, printre care Black Movie Festival (Elveția), Trieste Film Festival (Italia), Kustendorf Film Festival (Serbia), Göteborg International Film Festival (Suedia), și Filmfestival Oostende (Belgia). A fost proiectat și în Danemarca, la Aalborg, Skive și Copenhaga.

Premiera mondială la Veneția

„Anul Nou care n-a fost” a avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, iar din 24 septembrie 2024 a intrat în cinematografele din România și Republica Moldova, distribuit de Forum Film. De asemenea, filmul a fost nominalizat la European Film Awards 2024 în categoria „European Discovery” și a fost lansat pe Netflix pe 22 decembrie 2024.

Până în prezent, filmul a obținut 16 premii internaționale, inclusiv „Cel mai bun film al secțiunii Orizzonti” și Premiul FIPRESCI la Veneția, „Premiul pentru Cel mai bun film” la Festivalul Internațional de Film de la Cairo și „Premiul pentru regie” la Festivalul Internațional de Film Arras din Franța. În plus, a câștigat premii la Festivalul Internațional de Film de la Goa (India) și la „Molodist” International Film Festival (Ucraina).

Critici și apreciere internațională

Criticii internaționali au elogiat filmul pentru abilitatea de a construi o poveste atemporală despre interacțiunile umane, cu accente de umor negru, ce reflectă impactul dictaturii asupra cetățenilor. The Film Verdict a scris despre film că „evocă un moment specific în timp, construind o poveste universală cu subtilități și grație”.

Printre actorii din distribuție se numără Adrian Văncică, Iulian Postelnicu, Emilia Dobrin, Mihai Călin, Nicoleta Hâncu și mulți alții, sub îndrumarea directoarei de casting Viorica Capdefier.

