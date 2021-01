(Publicitate) 4 cărți de mindfulness și spiritualitate pe care trebuie să le citești

Practica mindfulness este abilitatea noastră de bază de a fi prezenți sută la sută, conștienți de ceea ce facem și de locul în care ne aflăm, și mai puțin reactivi, impresionați sau copleșiți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. În fond, aceasta este o abilitate pe care toți oamenii o au. Este doar un lucru pe care cei mai mulți dintre noi trebuie să învățăm să îl accesăm.



Deși o abilitate intrinsecă, mindfulness-ul poate fi cultivat prin practici care s-au dovedit funcționale, cum ar fi:



Meditații prin așezare, mers, stat sau mișcare Pauze scurte Meditatii impreuna cu alte activități: yoga, sport etc.

Prin tehnicile mindfulness putem reduce stresul, ne putem îmbunătăți performanța, dobândi inspirație și ne putem îndrepta atenția către îmbunătățirea vieții altora. Practica ne poate reînvia curiozitatea, lăsând la o parte judecățile de valoare, și ne poate oferi o căldură sufletească în experiențele noastre cu mediul înconjurător.



Dar cum putem să accesăm această resursă intrinsecă foarte valoroasă?



Noroc că există o multitudine de cărți ce ne pot fi de folos pentru a deprinde această abilitate.



În continuare, vă prezentăm o selecție oferită de Târgul Cărții care să vă ajute să înțelegeți mai bine această practică spirituală.

Prima propunere este Mindfulness zi de zi, volumul lui John Kabat – Zinn. El ne explică în această carte cât de ușor putem să uităm uneori unde ne aflăm și de ce ne aflăm acolo. Prin practica mindfulness, el ne invită să punem pe pauză experiența noastră pentru o perioadă de timp, astfel încât să ne permitem să trăim momentul prezent, să îl vedem în întregimea sa, să îl conștientizăm, iar apoi să îl cunoaștem și să îl înțelegem mai bine. În plus, autorul argumentează că ideile și opiniile pe care le deținem la un moment dat se dovedesc a fi adevăruri false în mințile noastre. Prețul pe care îl plătim din cauza acestor convingeri eronate poate să fie unul mare. În plus, cartea ne îndeamnă individual să ne trezim din această orbire temporară și ne propune o serie de exerciții zilnice ce ne pot ajuta să mișcăm centrul atenției noastre către momentul prezentului.

A doua noastră propunere este cartea Bhantei Gunaratana, Meditație asupra percepției, pe care ne-o prezintă ca pe o tactică budistă de meditație utilă pentru transformarea sănătății fizice și mentale.

Bhante argumentează că percepția, un proces atât de intrinsec la nivelul individului, poate fi sursă de fericire și sănătate. Tehnicile budiste pe care le prezintă în carte au rolul de a ne învăța să ne antrenăm percepția și de a o purifica. Când înțelegem rolul pe care îl are percepția în concepțiile noastre despre viață, abia atunci putem să o folosim în favoarea noastră, dezvoltându-ne astfel principii sănătoase și veridice despre viața noastră.

În carte sunt prezentate 10 practici de vindecare ce alcătuiesc meditația asupra percepției. Printre ele putem număra: meditația samatha (meditația liniștii) și meditația vipassana (meditația viziunii clare). Samatha este de ajutor pentru a calma și a centra mintea, pe când vipassana ne ajută să înțelegem lumea din jurul nostru. Alternând doar aceste două practici putem să ne purificăm percepția astfel încât ne putem elibera de boli, confuzie sau alte forme de suferință, mentală sau fizică.

În cartea lui Simon Parke, Un minut de Mindfulness, ne întâlnim cu tot felul de povești și istorisiri ce ne ajută să ne centrăm activitatea cerebrală pentru a gândi liber și clar, pentru a ne întoarce în momentul prezent și pentru a ne bucura de acesta.

Ultima noastră recomandare este Căutarea cerului albastru, Mindfulness pentru aici și acum a lui Joseph Emet. Autorul este scriitor, muzician și profesor de meditație și locuiește în Montreal, Canada unde practică regulat pentru clienții săi ședințe de mindfulness, reducerea stresului, dezvoltare personală și practici de somn pentru îmbunătățirea calității acestuia. Dezvoltându-se sub aripa maestrului zen Thich Nhat Hanh, Emet îl succede din 2003 în tradiția Dharma a budismului zen. Absolvent al conservatorului din New England și al facultății din Boston, unde a fost premiat cu un doctorat, el ne recomandă o mulțime de cântece mindful pentru trezirea conștiinței și adaptarea ei la momentul prezentului. Autorul are mai multe titluri publicate în palmares printre care Cartea Somnului și Căutarea cerului albastru.

Prin intermediul poveștilor budiste, ce sunt doar o personificare și o metaforă la problemele noastre cotidiene, Emet ne învață că, pentru a face față provocărilor, trebuie să ne desprindem de stresul pe care ni-l provoacă și să căutăm în noi răspunsurile, de multe ori grele, la problemele cu care ne confruntăm.

Dacă v-am convins să încercați practicile budiste de meditație mindfulness vă așteptăm pe site-ul nostru pentru a descoperi o selecție mai amplă de cărți despre mindfulness.



