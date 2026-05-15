  • Virusul Dobrava-Beograd a fost identificat în 1992. Considerat unul dintre cele mai periculoase hantavirusuri din Europa, continuă să circule în Europa de Sud-Est și poate provoca forme grave de febră hemoragică.
  • În 1995, epidemia de hantavirus a lovit trupele armate sârbe, răspândindu-se în condiții precare de război.

„Febra șoarecilor”

Hantavirusul, un pericol latent în Balcani, continuă să fie o amenințare majoră în regiune, avertizează experții.

Virusul, denumit Dobrava-Belgrad, a fost descoperit oficial în 1992, dar primele semne ale bolii, cunoscută popular drept „febra șoarecilor”, au fost raportate încă din 1951.

În articolul „Șoarecele zguduie dealurile”, din 1986, publicația Večernji List scria că „o infestare fără precedent cu rozătoare în dealurile nordice ale Muntenegrului a provocat o epidemie a așa-numitei febre șoarecelui, din cauza căreia 68 de persoane s-au îmbolnăvit și două persoane au murit. În Kosovo, 5 persoane au murit de febra șoarecelui în această vară. În Peć, Dečan și Istok, 25 de pacienți au fost înregistrați cu această boală infecțioasă periculoasă. Febra hemoragică cu sindrom renal a apărut și în Herțegovina, cu 4 persoane infectate care au ajuns la spitalul din Mostar”.

Descoperirea virusului Dobrava-Belgrad

În 1992, cercetătorii din Slovenia și Serbia au identificat în paralel un nou hantavirus, izolat din țesutul pulmonar al șoarecelui pădurii, Apodemus flavicollis.

Descoperirea, realizată în localitatea Dobrava, lângă Žužemberk, și confirmată simultan în Belgrad de o echipă condusă de celebra virologă dr. Ana Gligici, a dus la denumirea oficială a virusului Dobrava-Belgrad (DOBV).

Regiunea balcanică este un fel de „creier” al hantavirusurilor, unde circulă simultan mai multe tulpini, inclusiv virusul Puumala (care provoacă o formă mai ușoară a bolii, numită nefropatie epidemică).

După descoperire, DOBV a fost confirmat în toată Europa de Sud-Est – în Grecia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, dar și dincolo de aceasta, până în Rusia, Germania și Slovacia.

Studiul publicat în „The Journal of Infectious Diseases” a oferit o înțelegere mai clară asupra unuia dintre cei mai periculoși agenți patogeni din Europa.

Epidemii în Balcani

Conform profesorului sârb Veselin Skatarici, primele cazuri de febră hemoragică cu sindrom renal (HFRS) în regiune au fost documentate în 1951. De atunci, boala a recidivat periodic.

O epidemie notabilă a avut loc în 1961, pe muntele Fruška Gora, iar alte focare s-au înregistrat la Plitvice, în 1967, și în zonele rurale din Muntenegru, Kosovo și Herțegovina.

În 1994, regiunea devastată de război din fosta Iugoslavie a cunoscut cea mai gravă epidemie, cu mii de cazuri și peste 150 de decese.

Un alt episod dramatic s-a desfășurat în 1995, când numeroși soldați sârbi, aflați în tranșee și condiții insalubre în timpul războiului dintre Croația și Bosnia-Herțegovina, au fost afectați de HFRS. Virusurile Dobrava-Belgrad și Puumala au fost identificate drept cauzele principale ale focarului.

Patru genotipuri, diverse efecte

Cercetările ulterioare au dezvăluit existența a patru genotipuri distincte ale virusului Dobrava-Belgrad, fiecare cu gazda sa specifică și severitatea diferită a bolii provocate:

  • Genotipul Dobrava: transmis de șoarecele galben-gât (Apodemus flavicollis), provoacă forme severe de HFRS, cu o rată a mortalității de 10-12%.
  • Genotipul Kurkino: asociat cu șoarecele de câmp (Apodemus agrarius), generează forme mai blânde, cu o mortalitate de 0,3-0,9%.
  • Genotipul Saaremaa: identificat în Estonia, cauzează infecții subclinice.
  • Genotipul Sochi: transportat de șoarecele pontic (Apodemus ponticus), determină o boală moderată, cu o mortalitate de peste 6%.

Virusul rămâne activ lângă noi: Slovenia, Croația, Ucraina

În prezent, virusul rămâne activ în Balcani, în special în zonele cu populații numeroase de rozătoare. În Slovenia, ciclurile epidemice se repetă la fiecare 3-5 ani, ultima izbucnire majoră având loc în 2021, cu 588 de cazuri confirmate, dintre care până la 80% au necesitat spitalizare.

În Croația, zona Gorski Kotar a raportat 40 de cazuri în același an, evidențiind persistența riscului.

Și Ucraina raportează zeci de cazuri de infecție cu hantavirus în fiecare an, un virus care se transmite exclusiv de la rozătoare la oameni.

Nava afectată de focarul de hantavirus, în Tenerife

Duminica trecută, nava de croazieră MV Hondius, afectată de focarul de hantavirus, a ajuns în Tenerife pentru evacuarea și testarea pasagerilor, după ce mai multe persoane de la bord s-au îmbolnăvit, iar trei au murit.

Pasagerii au fost testați de serviciile sanitare pentru a se confirma că rămân asimptomatici. Ulterior, au fost transportați la țărm cu ambarcațiuni de mici dimensiuni.

Pe de altă parte, un spital din Olanda a plasat în carantină 12 membri ai personalului medical după ce sângele și urina unui pacient infectat cu hantavirus au fost manipulate fără respectarea celor mai stricte reguli de protecție. Incidentul are loc în timp ce autoritățile sanitare încearcă să limiteze răspândirea focarului apărut pe MV Hondius.

Când aflăm dacă hantavirusul se transformă în focar

Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Prepurgel 15.05.2026, 06:30

Foarte ciudat!Dar cum de face ca i-a afectat numai pe sârbi-care erau„bad boys”in propaganda occidentala-când croații erau doar la un km distanța?!Dar in România?!Ca in perioada aia bântuia meningita așa numita(de catre noul-pe atunci-PRO TV)...„boala mâinilor murdare”?!Poate fiindca se inregistrau numai in„vechiul regat”,dar nu și in Transilvania?!Iar dupa ce ministra sanatații-o femeie careia i-am uitat numele-și-a exprimat nedumerirea, ca cum se face ca in Bulgaria-la doast un km distanța nu erau cazuri...a disparut și din România?!

Parteneri
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Viva.ro
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Unica.ro
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.RO
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
GSP.RO
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
Parteneri
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Libertateapentrufemei.ro
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood
Tvmania.ro
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood

Alte știri

Duelul de onoare în România. Articolul care a dus la moartea unui proprietar de ziar pe splaiul Dâmboviței în urmă cu 130 de ani
Știri România 19:00
Duelul de onoare în România. Articolul care a dus la moartea unui proprietar de ziar pe splaiul Dâmboviței în urmă cu 130 de ani
Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
Știri România 18:51
Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
Parteneri
„Nu toți copiii trebuie împinși spre facultate”. Critici dure la adresa sistemului de Educație: „România este arogantă”
Adevarul.ro
„Nu toți copiii trebuie împinși spre facultate”. Critici dure la adresa sistemului de Educație: „România este arogantă”
Marius Mitran, poveste fabuloasă cu MM Stoica! Ziaristul a făcut autostop pentru a ajunge la meci, apoi a avut parte de o surpriză: „Am albit! Era coadă la ‘ia-mă, nene’”
Fanatik.ro
Marius Mitran, poveste fabuloasă cu MM Stoica! Ziaristul a făcut autostop pentru a ajunge la meci, apoi a avut parte de o surpriză: „Am albit! Era coadă la ‘ia-mă, nene’”
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Alexandra Căpitănescu, anunțul făcut înainte cu câteva ore de finala Eurovision 2026: „Parcă este rupt din altă realitate”
Stiri Mondene 17:51
Alexandra Căpitănescu, anunțul făcut înainte cu câteva ore de finala Eurovision 2026: „Parcă este rupt din altă realitate”
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. La ce oră urcă România pe scenă și cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu de românii din diaspora
Stiri Mondene 17:40
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. La ce oră urcă România pe scenă și cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu de românii din diaspora
Parteneri
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
TVMania.ro
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
ObservatorNews.ro
Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Libertateapentrufemei.ro
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Mediafax.ro
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Mediafax.ro
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital
KanalD.ro
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital

Politic

Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
LiveText
Politică 17:44
Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Politică 17:40
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
Fanatik.ro
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?