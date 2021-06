Cultură și Vacanțe (Publicitate) 5 motive pentru care să citești cărți de literatură în engleză De Petre Dobrescu, . Ultimul update Miercuri, 09 iunie 2021, 20:35

Îmi aduc aminte bucuria și entuziasmul pe care mi le-au stârnit prima carte citită în limba engleză. Asta se întâmpla destul de târziu, abia în primul an de facultate. De ce? Copilărisem într-un oraș de provincie, iar acolo nu se găseau cărți în limbi străine. Trebuia, așadar, să mă mulțumesc cu traduceri ale marilor clasici care se aflau în Biblioteca Județeană. Venind în București am descoperit librăria Antic ExLibris care are cărți de literatură exclusiv în engleză, astfel dragostea mea pentru citit a renăscut.