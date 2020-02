Încă o zi dedicată cadourilor și comercialismului, știm… Per ansamblu, ai dreptate, însă pentru inima femeii iubite este o zi specială, plină de romantism, o zi din an când chiar își dorește un gest frumos din partea ta. Nu o dezamăgi, pentru că probabil că și ea ți-a pregătit o surpriză.



Am pregătit pentru tine o listă de 5 idei de cadouri inspirate pentru ca Ziua îndrăgostiților să decurgă lin. Alături de cei mai buni, florăria FlorideLux.ro, specialiști cu o experiență de peste 15 ani în domeniul cadourilor și florilor, am făcut această listă scurtă cu 5 idei cadouri Ziua îndrăgostiților care te va inspira:



1.O seară romantică



Pregătește-i, pentru momentul când ajunge acasă, o alee de trandafiri și o cină surpriză, la lumina lumânării. Pe pat o pot aștepta cutii cu trandafiri, un ursuleț de pluș imens și baloane în formă de inimă, ce plutesc prin cameră. Câteva lumânări parfumate și… totul este pregătit! Toate aceste idei și multe alte idei romantice pot fi puse în scenă de către specialiștii floriști FlorideLux. Ia legătura cu ei pentru a crea o surpriză incitantă!



2. Flori parfumate și romantice



Nu ai cum să dai greș cu un buchet de flori elegant, din trandafiri proaspeți, parfumați, perfect aranjați! Alături de experții FlorideLux ai o selecție premium de mii de modele buchete de trandafiri de Ecuador, pe care le poți comanda online cu livrare gratuityă oriunde vrei tu în România. Ai livrare garantată în ziua de 14 februarie și prețuri foarte bune!



3. O livrare surpriză la birou



Dacă nu știi cum să o surprinzi și vrei să o faci să se simtă specială, alege să îi trimiți un buchet de flori la birou, alături de un mesaj sexy și incitant. Cu siguranță nu se va aștepta și va stârni invidia tuturor colegelor! La fel, poți apela pentru această surpriză la FlorideLux, un serviciu de livrare flori la domiciliu sau la birou cu flori absolut încântătoare! Dă click aici să vezi oferta lor de Flori Sfântul Valentin.



4. Un trandafir nemuritor



O altă idee foarte romantică, inspirită de povestea Frumoasa și Bestia din faimosul film Disney, este o cupolă cu un trandafir nemuritor. Specialiști din domeniul floral au creat un trandafir natural nemuritor pe care îl poți oferi persoanei iubite și să reziste până la 25 de ani! îți vine să crezi? Vezi aici modele cupole trandafiri criogenați, cu preț de la 89 RON!



5. O excursie surpriză



Excursiile surpriză sunt extra romantice! Nu ai cum să dai greș cu un weekend la Paris sau în Veneția, spre exemplu! Ce femeie poate rezista unui astfel de cadou? Cumpară biletele, pune-le într-un plic și pune-i-le sub pernă, oferă-i-le la mic dejun, ca o surpriza WOW sau comandă un buchet de flori la voi acasă, când se așteaptă cel mai puțin și pune-i biletele în plic, acolo unde ar trebui să fie o felicitare. Poți conspira pentru acest tip de surprize cu cei de la FlorideLux! Chiar sunt o florărie orientată către clienți și pun în scenă idei inedite pentru îndragostiți nebuni! :)



Merită să încerci!

