O data cu restrictiile impuse pentru prevenirea si stoparea raspandirii virusului, s-au iscat o serie de conflicte si au aparut mai multe probleme de natura juridica, ce au avut nevoie de implicarea unui avocat. Astfel, din ce in ce mai multe case de avocatura si-au extins aria de activitate in mediul online si au realizat platforme speciale pentru un nou serviciu: avocat online.



Unul dintre principalele beneficii ale utilizarii serviciul de avocat online este acela de economisire de timp si bani. Nu mai este nevoie sa te deplasezi prin traficul aglomerat sau sa ceri invoire de la munca, pentru a ajunge la intalnirea stabilita cu avocatul. Nu mai cheltui banii pe combustibil sau mijloacele de transport in comun pentru a te putea deplasa pana la punctul de intalnire. In plus, prin accesarea serviciul de avocat online, esti informat de la inceput de pretul onorariului, care este de regula, mult mai accesibil, fata de cele percepute in mod clasic.

Un alt beneficiu este acela de a avea acces la orice avocat doresti, fara ca distanta fizica sa mai fie o problema. Chiar si romanii stabiliti in strainatate pot sa apeleze la serviciile online ale unui avocat, pentru probleme interstatale sau de orice alta natura, care pot fi rezolvate, fara sa fie nevoie de prezenta lor fizica in tara. Mai mult decat atat, poti intra in contact cu un avocat online, intr-un mod foarte simplu si facil, indiferent de experienta pe care o ai in ceea ce priveste navigarea pe internet.

Recomandări Harta neagră a valului doi: În România, 2,7% din cazurile COVID-19 depistate duc la decese. În UE, doar 0,7%

Tot ce trebuie sa faci este sa accesezi platforma online a casei de avocatura si sa completezi datele personale de identificare, sa alegi un interval orar care iti este potrivit si un mod de comunicare la care ai acces, telefon, Whatsapp, Zoom, Skype. Completezi spatiul liber cu problema juridica respectiva si efectuezi plata online a onorariului, cu ajutorul cardului, prin intermediul unei metode securizate. In cel mai scurt timp vei fi contactat de catre avocat si vei putea incepe discutia, si eventual, colaborarea pe termen lung.



Vei putea aborda chestiuni care se afla in aria de expertiza de drept civil, drept comercial, dreptul familiei si drept medical. Un avocat specializat in domeniul in care este incadrata problema juridica, te va ajuta sa iei cele mai bune decizii, sa redactezi documentele necesare, sa faci inregistrari, sesizari sau alte tipuri de actiuni juridice.

Recomandări Documentarul Colectiv, propus la două secțiuni ale premiilor Oscar. În SUA s-a lansat un trailer special, realizat ”în numele victimelor” Colectiv

Este mult mai usor sa-ti infiintezi o firma apeland la ajutorul unui avocat online, sa demarezi recuperari de creante, sa solutionezi litigii si sa discutii probleme legate de diferite clauze contractuale si tipuri de contracte. Vei primi sfaturi si vei fi ghidat in ceea ce priveste desfasurarea unui divort, custodia copiilor minori, stabilirea pensiei alimentare, partaj, dar si testament, mostenire si succesiune legala. In caz de malpraxis poti apela la ajutorul unui avocat online, indiferent ca te afli in pozitia de victima sau de inculpat.



Apeleaza la serviciul de consultanta juridica online, atunci cand ai nevoie de o solutionare juridica urgenta, cand iti este imposibil sa te deplasezi la biroul avocatului sau atunci cand timpul nu iti permite acest lucru. Poti vorbi cu un avocat specializat in problema ta, din confortul casei sau orice alt loc, unde ai conexiune buna la internet si un device corespunzator.



PARTENERI - GSP.RO Anunțul șoc făcut de Becali după ce mama lui s-a vindecat de Covid. Ce medicamente neaprobate a folosit în tratament: „Bă, nu trece cu paracetamol”

PARTENERI - PLAYTECH Nicușor Dan, anunț ȘOCANT în toiul nopții. Rugăciunile Gabrielei Firea s-au ADEVERIT: „Din păcate, mandatul meu...”

HOROSCOP Horoscop 15 octombrie 2020. Taurii descoperă acum calități a căror existență doar au intuit-o până acum

Știrileprotv.ro Noua tulpină de coronavirus care îi îngrozeşte pe medici. Animalul banal de la care se transmite coronavirusul la om