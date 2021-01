Dacă toate aceste detalii îți dau de furcă, nu e cazul să te îngrijorezi, pentru că ai ajuns unde trebuie. În acest material ți-am pregătit toate informațiile care ți-ar putea fi de folos pentru a ajunge la setul de anvelope perfect pentru mașina ta! Iată ce ar trebui să știi în legătură cu acest subiect.



Anvelope all season – cât sunt de bune?

Anvelopele all season au fost concepute pentru a oferi o capacitate generală acceptabilă pe tot parcursul anului și în toate condițiile meteorologice, sau cel puțin acestea sunt specificațiile pe care producătorii lor le menționează la descrierea produsului. Ce-i drept, anvelopele all season îți vor facilita o călătorie rezonabilă și o manevrabilitate respectabilă, cu mențiunea că aceste accesorii auto pot fi folosite doar în zonele geografice în care nu sunt înregistrate condiții meteorologice extreme. Dacă te aștepți ca anvelopele all season să te scoată în siguranță din zone înzăpezite sau înghețate, s-ar putea să fii dezamăgit. Tracțiunea acestora este una impecabilă doar în condiții normale de drum, nicidecum atunci când ninge abundent.



Anvelope de iarnă – de ce ar trebui să le folosești?

Cunoscute odinioară și sub denumirea de „anvelope pentru zăpadă” cauciucurile de iarnă sunt special create pentru a înfrunta condițiile dure cu care ne confruntăm în perioada anotimpului rece. Nicio altă categorie de anvelope nu asigură o tracțiune la fel de bună ca acestora atunci când șoselele sunt acoperite cu zăpadă sau gheață. Virarea și oprirea în siguranță a autoturismelor dotate cu acest tip de accesorii pot fi realizate impecabil atunci când afară viscolește, grație unei benzi de rulare adânci, care permite o aderență sporită la contactul cu suprafețe alunecoase.



Totuși, e bine să știi că, așa cum le spune și numele, anvelopele de iarnă sunt potrivite pentru a fi folosite doar în perioada anului în care sunt înregistrate temperaturi mici, nu și vara. În sezonul estival e necesar să montezi pe mașină anvelope de vară, care au un compus ce asigură o deplasare în siguranță, chiar și la în zilele toride. Pneurile de iarnă nu pot asigura o frânare eficientă atunci când asfaltul atinge temperaturi ridicate.



Anvelope de vară – cu ce se diferențiază de celelalte tipuri de cauciucuri?

Denumirea de anvelope de vară este, cumva, una greșită, pentru că termenul lor corect ar fi, pe bună dreptate, „anvelope ideale pentru trei anotimpuri”. Anvelopele de vară sunt proiectate special pentru a oferi tracțiune pe vreme uscată și umedă, pe timp moderat sau cald. Cu un răspuns impecabil la acționarea frânei sau la luarea virajelor, cauciucurile de vară îți vor arăta adevărata lor eficiență la temperaturi mai mari de 5 grade Celsius.



E important să știi că, pe măsură ce temperaturile exterioare scad spre îngheț, anvelopele de vară se pot simți slabe și se pot comporta inconsecvent, pierzându-și o mare parte din aderență până la punctul în care acționează ca și cum ar fi pe un drum umed sau chiar înghețat.



Acum, că ai aflat toate caracteristicile tipurilor de anvelope, nu-ți mai rămâne decât să intri pe Acvila-Romania.ro și să-ți comanzi setul care îți va satisface cel mai bine pretențiile la volan.



PARTENERI - GSP.RO Gina Pistol i-a ruinat cariera unei vedete în doar 7 luni de relație: „Ce face cu ea? E mai mare ca el! Îi mănâncă toți banii”

HOROSCOP Horoscop 21 ianuarie 2021. Scorpionii sunt prinși în propriile ițe și trebuie să-și respecte angajamentele

Știrileprotv.ro VIDEO. Gestul făcut de Melania Trump când a coborât din avion. Imaginile au devenit virale

Telekomsport Medicul care a prezis pandemia de COVID-19 în 2017 anunţă un nou dezastru! Ce se întâmplă în trei luni: "Sunt disperat şi îngrijorat"

PUBLICITATE Un smartphone nou? Află ce trebuie să ai ca să fii cool (PUBLICITATE)