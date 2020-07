O astfel de agenție de marketing online îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie pentru ca brandul tău și business-ul pe care îl administrezi să ajungă la un număr cât mai mare de utilizatori ai mediului online. Acest lucru se va face prin cele două variante de optimizare pentru motoarele de căutare, și anume prin optimizare SEO On Page și optimizare SEO Off Page. Când vorbim despre SEO On Page, ne referim la optimizarea website-ului afacerii pentru motoarele de căutare. De cealaltă parte, SEO Off Page este atragerea de trafic pe site prin intermediul campaniilor de advertoriale SEO.

SEO On Page și SEO Off Page

Pe înțelesul tuturor, un site optimizat SEO este un site care are conținut de calitate, relevant, dar mai ales conținut unic. Pe lângă conținut, site-ul trebuie să includă doar imagini de mici dimensiuni și să se încarce repede pe orice dispozitiv. În cazul optimizării SEO On Page există câteva elemente de care trebuie să se țină cont, și anume: structura coerentă a site-ului; text relevant pe baza unor cuvinte-cheie; titluri și subtitluri; folosirea de texte pentru descrierea imaginilor și, nu în ultimul rând, link-uri interne. Toate aceste aspecte trebuie avute în vedere obligatoriu pentru o optimizare SEO On Page eficientă.

Optimizarea SEO Off Page vizează promovarea site-ului tău pe alte pagini din mediul online. În mod natural, acest lucru se face pe baza link-urilor către site-ul tău, link-uri plasate în textele prezente pe alte site-uri atunci când conținutul de pe site-ul tău este relevant și util. Atunci când optimizarea SEO On Page este făcută corect, acest lucru va aduce la optimizare SEO Off Page cât mai eficientă. Cu toate acestea, trebuie spus că în România link-urile către alte site-uri sunt foarte rar întâlnite.

Din acest motiv, pentru optimizarea SEO Off Page se apelează cel mai frecvent la alte metode de promovare în online, cum ar fi o campanie de advertoriale SEO, comunicate de presă sau amplasarea unor bannere cu site-ul tău. Campaniile de advertoriale SEO sunt considerate ca fiind printre cele mai eficiente metode pentru optimizarea Off Page. Acest lucru se datorează backlink-urilor care vor atrage trafic pe site-ul afacerii tale și implicit vor putea contribui la creșterea volumului de vânzări.

Optimizare SEO făcută de profesioniști

Acum că ai aflat în ce constă optimizarea pentru motoarele de căutare a unei afaceri este important să faci următorul pas, și anume să apelezi la o firma de specialitate. În acest mod ai certitudinea că atât SEO On Page, cât și SEO Off Page vor contribui la creșterea în ranking-ul motoarelor de căutare a website-ului business-ului tău.

Prin acest lucru brand-ul promovat va avea o mai bună vizibilitate și implicit vei atrage un trafic mai mare pe site. Dar dincolo de volumul de trafic mai mare, vei putea atrage printr-o optimizare eficientă public țintă care este mai predispus să plătească pentru serviciile sau produsele oferite de business-ul tău. Acest aspect este foarte important pentru că dincolo de numărul de vizite pe site, cel mai important este numărul de conversii realizat de acești vizitatori odată ajunși pe site.

Atelierul de Creații Digitale este o agenție de marketing online ce pune la dispoziția clienților servicii complete în ceea ce înseamnă optimizarea SEO. Crearea de website-uri de prezentare, crearea de magazine online, creare de conținut relevant, identificarea de cuvinte cheie și derularea campaniilor de advertoriale SEO, toate acestea și multe altele se regăsesc printre serviciile prestate de această agenție de publicitate.

Pentru fiecare dintre aceste servicii la Atelierul de Creații Digitale vei beneficia de expertiză și experiență unor profesioniști. Este foarte important să știi că promovarea afacerii tale în online se bazează pe o echipa de profesioniști și nu doar pe un singur om. Oferta completă de servicii pentru optimizarea SEO a acestei agenții de marketing online poate fi consultată accesând pagină web creatiidigitale.ro.

