(Publicitate) LaTextile.ro depășește 100.000 de urmăritori pe pagina de Facebook și lansează LaMercerie.ro!

Chiar și unele vedete din România au demonstrat că sunt pasionate de modă și interesate de designul vestimentar și au propriile lor creații de rochii, foarte elegante. De exemplu, prezentatoarea Olivia Păunescu este pasionată de modă și are un atelier de design vestimentar. Unele vedete și-au făcut și o afacere, din această activitate. De pildă, Carmen Dascălu are propria afacere cu rochii de seară. Despre Bianca Drăgușanu deja se știe că este pasionată de design și are creații unice, de rochii de ocazie și rochii de Revelion.

Există multe motive pentru care s-ar putea să-ți dorești să-ți faci singură hainele de vară, mai ales acum în sezonul estival, când se poartă rochii elegante. Croitoria este o activitate interesantă pe care o poți practica ocazional. Să ai o rochie creată de tine este o experiență deosebită, care îți oferă o satisfacție aparte.

O rochie personalizată este mai mult decât o piesă vestimentară, este o expresie a stilului și exclusivității, mai ales dacă o faci cu mâinile tale, folosind materiale de cea mai bună calitate, cum sunt cele de la magazinul online LaTextile.ro. Acesta este primul magazin online de materiale textile din România cu livrare la metru. Comunitatea s-a mărit exponențial, astfel încât pagina de Facebook a deja celebrului brand românesc a depășit recent 100.000 de urmăritori!

Este evident că pentru a realiza creații deosebite, trebuie pus accentul în primul rând pe calitatea și design-ul țesăturilor. Pentru asta poți solicita consiliere în alegerea țesăturilor potrivite și a imprimeurilor în comunitatea LaTextile.ro. Magazinul online dispune de o colecție vastă de materiale (ex. țesături din mătase, dantelă, tafta, voal, brocart, damasc, velur, imitație piele, bumbac, in, vatelină, căptușeală) care se pot potrivi creațiilor tale.

Recomandări Procurorul Gabriela Scutea, după ce DIICOT a clasat parțial dosarul 10 august 2018: „Există posibilitatea unor examinări noi, care să determine redeschiderea cercetărilor”

Transportul este gratuit, pentru comenzile mai mari de 350 RON. Ai și posibilitatea de retur pentru produsele achiziționate, în termen de 14 zile lucrătoare.

Conceptul acesta de a-ți face rochiile acasă a luat amploare în țara noastră, deoarece creații vestimentare precum sunt rochiile emană feminitate și bun gust, au un design unic și deci, nu este de mirare, că devin din ce în ce mai populare în rândul femeilor. Rochiile sunt piese pe care femeile vor să le poarte mai ales în sezonul de vară. Totul se rezumă la crearea de haine frumoase, care pun silueta în valoare și le oferă femeilor o eleganță aparte. Datorită creșterii interesului româncelor în a-și încerca mâna la capitolul de creație vestimentară, brandul a lansat și magazinul online LaMercerie.ro.

Recomandări Consultant în turism, despre situația de la graniţa Greciei: Turiştii trebuie să fie prudenți. Regulile se pot schimba de la o zi la alta

Acesta este destinat dorinței de creativitate a femeilor, pasionate de modă. Scopul său a fost și acela de a completa oferta brandului pe partea de mercerie. În secțiunea site-ului web, dedicat acestui magazin, poți găsi articole mărunte, produse care servesc la cusut, dantelă, fire textile Alize, accesorii de îmbrăcăminte (nasturi, ață, fermoare, capse și altele). Pe scurt, în acest magazin găsești tot ce ai nevoie pentru activitatea ta preferată: croitoria, tricotarea și croșetatul.

PARTENERI - GSP.RO Duckadam, replică acidă pentru Becali, după ce patronul FCSB a dezvăluit ce salariu a avut la club

PARTENERI - PLAYTECH.RO S-a aflat salariul lui Mircea Badea. Câți bani câștigă, de fapt, prezentatorul de la Antena 3