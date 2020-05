O excursie e întodeauna binevenită, mai ales după o lungă perioadă de monotonie și stat în casă. Folosește-ți imaginația și vizitează alături de Superbet cele mai frumoase stadioane din Bundesliga. Sunt locurile pe care cele mai mari echipe germane și fanii lor le numesc “acasa”, locuri pe care echipele au trait cele mai frumoase, dar și cele mai tragice meciuri. Rupe-ți cinci minute din timpul tău și destinde-te cu informații despre cele mai frumoase și pline de poveste stadioane din fotbalul german. Înregistrează-te aici și pariază pe meciurile tale favorite!



Cele mai mari stadioane! Gazdele celor mai mulți spectatori!

Calitatea nemțească a fost întodeauna incontestabilă, iar terenul de joc propice pentru fiecare victorie a echipelor gazdă. Pe lângă atuurile remarcabile, stadioanele din Bundesliga au impresionat întodeauna prin mărimea și capacitatea acestora. Cel mai mare stadion este în continuare al celor de la Borussia Dortmund. Având peste 81.000 de locuri, Signal Iduna Park se bucură de admirația fanilor încă din anul 1978. Nici rivala Bayern Munchen nu se lasă mai prejos la acest capitol, celebrul Allianz Arena are peste 75.000 de locuri și o arhitectură demnă de invidia adversarilor. Construit în 2005, Bayern Munchen se bucură de unul dintre cele mai noi stadioane din Bundesliga. Marea supriză a acestui capitol este stadionul echipei Hertha Berlin. Construit în anul 1936, OlympiaStadion are peste 74.000 de locuri și o puternică încărcătură istorică. De la cele mai glorioase victorii ale celor de la Hertha până la obuzele americane din Al Doilea Război Mondial, Olimpyastadion ascunde povești care vor dăinui secole în rândul iubitorilor de fotbal.



Vechile stadioane de care fotbalul se bucură în continuare!

Stadioanele sunt ca vinul! Cu cât sunt mai vechi, cu atât valoarea emoțională a acestora crește pentru fanii echipelor. Deși Bundesliga s-a înființat în anul 1963, echipe din actualul sezon joacă pe stadioane construite cu mult înainte de fotbalul modern. Sunt stadioane care au prins două ere ale fotbalului, însă indiferent de perioadă, emoțiile trăite în tribune și peluze vor rămâne în conștiința multor generații de fani. Construit în anul 1920, stadionul celor de la Union Berlin împlinește anul acesta 100 de ani de la înființare. An del Arter Forsterei a găzduit peste 22.000 de meciuri în mai bine de un secol, realizare pe care fanii echipei au apreciat-o, dându-i fotbalului o mână de ajutor cu fiecare ocazie. Sub sloganul “Bleed for Union”, fanii echipei au donat sânge în anul 2004 pentru salvarea de la insolvență, iar 4 ani mai târziu, peste 1.600 de voluntari au lucrat la reconstuirea stadionului. Pe poziția secundă în topul celor mai vechi stadioane se află cel din Cologne. Construit în anul 1923, RheinEnergieStadion găzduiește în continuare meciurile de acasă ale jucătorilor de la FC Koln. Indiferent de liga în care se află echipa, stadionul va rămâne o amintire memorabilă pentru toți jucătorii care au pășit pe acesta.

Bucură-te de fotbalul de calitare alături de Superbet și pariază pe echipele tale preferate! 16 mai e data cheie în calendar, zi în care fotbalul din Bundesliga revine la viață după o lungă absență. Vrei să pariezi de pe telefon? Descarcă aici cea mai populară aplicație de pariuri sportive din țară!



