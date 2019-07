Scurt istoric al brandului Carrera

Carrera este un brand deja extrem de popular, care a fost fondat in Austria, in anul 1956. In prezent, sediul central se afla in Padova, Italia. In anul 1964, Wilhelm Anger este cel care a dezvoltat, iar mai apoi a patentat materialul optyl. Este vorba despre un material din plastic, intarit cu ajutorul caldurii, care are o greutate cu 20% mai mica decat greutatea acetatului, material folosit pentru accesoriile Carrera. Astfel, ochelarii de soare ajuta la reducerea aparitiei reactiilor alergice atunci cand sunt purtati de catre publicul larg si, in plus, au un efect de memorie impresionant, care asigura atat elasticitate, cat si stabilitate dimensionala, calitati care transforma aceste accesorii intr-unele dintre cele mai bune de pe piata.

Ulterior, in anul 1974, compania a fost redenumita Carrera International, iar in anul 1980 a castigat din ce in ce mai multa notorietate, intrucat a sponsorizat evenimente pentru Cupa Americii, Olimpiada de iarna din 1988, dar si numeroase curse de Formula 1. Brandul este unul deja celebru, mai ales ca este ales de multe dintre personalitatile care se afla in permanenta in lumina reflectatoarelor, prin prisma domeniilor in care activeaza: muzica, teatru, actorie sau cinematografie. Ochelarii de soare au primit inclusiv votul de incredere al vedetelor de la Hollywood, care, in timp, au setat un trend si au reusit sa-si contureze tinute impresionante, la care au asortat cu succes accesoriile Carrera.

Care sunt beneficiile de care beneficiaza cei care poarta ochelari de soare Carrera

Unul dintre cele mai importante beneficii ale optarii pentru ochelarii de soare Carrera este acela ca accesoriile se pliaza perfect pe orice tip de chip, indiferent de forma acestuia, intrucat cei care se ocupa de realizarea ochelarilor au luat in considerare multitudinea de forme fizice pe care oamenii le pot avea. Mai apoi, materialele de calitate, rezistente din care sunt realizate atat ramele, cat si lentilele asigura o utilizare indelungata pentru fiecare pereche de ochelari, acestia putand fi folositi inclusiv mai multe sezoane la rand. Bineinteles, si designul mereu in ton cu tendintele actuale joaca un rol important cand vine vorba despre persoanele care aleg Carrera in materie de ochelari de soare. Brandul este disponibil atat pentru femei, cat si pentru barbati, asigurandu-le acestora intotdeauna un plus de eleganta si stil!

Tipuri de lentile

In ceea ce priveste lentilele, bine de stiut este ca ele sunt cele care dau practic ochelarilor calitatea din punct de vedere vizual. Adultii trebuie sa stie ca trebuie sa acorde o atentie deosebita lentilelor, astfel incat sa se bucure de confort in timpul oricarui tip de activitate. In acelasi timp, alegand lentile de calitate, cei care doresc sa poarte ochelari de soare isi pot proteja ochii intr-un mod eficient, indiferent de cat de puternice sunt razele de soare.

Lentilele din sticla se numara printre cele mai solicitate variante in materie de ochelari. Cele cu colorare uniforma, in degrade, hemotiatica sau tip oglinda sunt modele populare in prezent, care au reusit sa se impuna pe piata prin seria consistenta de avantaje pe care o pune la dispozitia publicului larg.

De exemplu, ochelarii care au un colorit uniform sunt potriviti pentru activitatile de zi cu zi, indiferent daca este vorba despre condus sau pur si simplu despre activitati recreative, asa cum este pescuitul. In ceea ce priveste lentilele in degrade, acestea au, in general, o culoare mai proeminenta in partea superioara, urmand ca aceasta sa se deschida treptat pana spre capatul inferior. Ochelarii cu astfel de lentile sunt potriviti pentru lectura in aer liber, atunci cand soarele nu este foarte puternic, dar si in timpul drumetiilor, in timpul condusului sau la piscina.

Adultii trebuie sa aiba in vedere si lentilele oglinda, cu antireflex. Acestea sunt prevazute cu o pelicula reflectorizanta, aplicata cu grija pe partea exterioara, datorita careia lumina este redusa in mod considerabil, intrucat este reflectata inapoi in natura. Iubitorii de ochelari de soare trebuie sa stie insa ca lentilele tip oglinda fac obiectele sa para putin mai intunecate decat sunt de fapt. Cat despre ochelarii heliomatici polarizati, sunt ideali pentru persoanele care prefera accesoriile ce se schimba in functie de lumina. Mai exact, atunci cand lumina de afara este foarte puternica, lentilele au o culoare saturata si se inchid foarte mult. In schimb, atunci cand razele UV lipsesc sau au un nivel foarte scazut, lentilele de deschid, devenind aproape transparente.

Utilizatori si stil

Carrera este un brand recunoscut pentru modelele puternice, care ajuta atat femeile, dar si barbatii, sa se bucure de o imagine intereresanta, care denota stil si grija pentru detalii. Variantele cu rame compacte, fie ca sunt subtiri, fie ca sunt mai groase sunt destinate pentru barbatii care isi doresc accesorii rezistente, care sa le ofere nu doar protectie, ci si un plus de stil, indiferent unde merg. Cat despre doamne si domnisoare, au la dispozitie ochelari de soare tip eye cat, dar si multe alte variante, toate la fel de frumoase si moderne. Colectiile Carrera aduc intotdeauna elemente noi celor care cauta ochelari de soare moderni. Simple sau cu aplicatii care le ofera un plus de stil, accesoriile reprezinta intotdeauna un plus de eleganta pentru cei care le poarta. Calitatea si rezistenta sunt alte doua elemente care au transformat brandul intr-unul dintre preferatele publicului larg de-a lungul timpului!