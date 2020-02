Este vorba, desigur, de metoda de dezinfectare cu ajutorul aburului! Recent, a fost demonstrat că acesta nu doar curăță în profunzime suprafețele de orice fel, ci și dezinfectează, înlăturând astfel pericolul invizibl care își poate găsi locul în casă ta!



Rezultatele au fost confirmate nu doar de mai multe laboratoare, ci și de o gamă întreagă de experți din industria medicală, din cea a protecției împotriva dăunătorilor sau din cea a curățeniei. Rezultatele au demonstrat că aburul este capabil să elimine orice urmă de bacterii sau de virusuri de pe suprafețele contaminate, totul în mai puțin de un minut!



Dintre bacteriile și fungii testați se regăsesc Stafilococul auriu, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, precum și Aspergillus niger sau Candida albicans. Acestea sunt responsabile de o bună parte dintre infecțiile comune și problemele de sănătate, putând fi întâlnite pe majoritatea suprafețelor la care suntem expuși: filtrele aparatului de aer condiționat, scurgerile de la băi sau bucătării, pe plante sau chiar în apa și săpunul cu care ne spălăm zilnic!



Rezultatele sunt cu mult peste așteptările tuturor, aflându-se, în același timp, cu mult deasupra limitei de eficiență impuse de standardele europene.



Asta nu este tot! De unde știm că este eficient în lupta cu Coronavirus?



În cadul acestor studii, s-au folosit aparate de curățat cu abur împotriva virusului H1N1 responsabil cu gripa aviară de acum câțiva ani. Virusul a fost expus timp de doar 15 secunde aburului fierbinte, acțiune care a avut rezultatul inactivării acestuia.



De asemenea, tot sistemul de curățat cu aburi s-a dovedit a fi o soluție deosebit de avantajoasă și în lupta cu acarienii sau cu ploșnițele de pat (Cimex Lectularius). Aceste aparate sunt eficiente în eradicarea completă a insectelor, eliminând cu succes atât speciile adulte, cât și larvele sau ouăle depuse, mult mai rapid și mai ușor decât pesticidele tradiționale.



Nu doar aceste aparate de curățat cu abur luptă împotriva virusurilor, ci și corpul uman. Desigur, acesta trebuie să fie în cea mai bună formă pentru a preveni molipsirea. Din păcate, în prezent, există mulți factori de alergie, care pot contribui la scăderea sistemului imunitar.



Cu toate acestea, aburul este ideal pentru a elimina aceste surse alergenice, precum polenul, praful sau acarienii care își duc veacul în căminele noastre. Universitatea Cambridge a demonstrat clar că aparatele de curățat cu abur distrug până la 98% din acarieni, rezultatul fiind o scădere a alergenilor cu peste 86%.



În consecință, ce este de făcut? Trebuie să ne protejăm cât mai bine, dar și să ne asigurăm că nu există un risc de a scădea imunitatea corpului în interiorul propriului cămin. Alegerea unor aparate de curățat cu abur este o soluție viabilă și ecologică deopotrivă, întrucât acestea pot preveni cu succes apariția sau răspândirea microbilor și a virusurilor.