Soția lui Răzvan Simion este fascinată de modul în care istoria se îmbină cu structurile moderne ale metropolei. Daliana Răducan a explicat că modul în care New York-ul este structurat oferă o experiență vizuală unică.

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„New York-ul are o contradicție pe care o iubesc. La nivelul străzii, totul e aproape matematic. Străzile din Manhattan sunt numerotate de la sud spre nord, iar bulevardele de la est spre vest, cu Fifth Avenue ca reper central.

Când ridici privirea? Haos spectaculos. Clădiri din epoci diferite, turnuri care apar de nicăieri, retrageri și fațade care se suprapun. Și printre ele, Art Deco-ul care îți amintește de New York-ul anilor 20 și 30, perioada în care orașul începea să concureze cu cerul”, a explicat Daliana Răducan pe pagina sa de Instagram.

Trecerea de la clădirile iconice ale anilor 20 și 30 la turnurile moderne nu creează un dezechilibru vizual, ci oferă o continuitate fascinantă.

„Asta îmi place cel mai mult. Nostalgia nu e păstrată într-un muzeu, face parte din orașul de azi. Treci pe lângă o clădire de aproape un secol și câteva străzi mai încolo, apare un turn care pare desprins din viitor. Și totuși, nimic nu pare greșit”, a adăugat arhitecta.

Daliana Răducan, adevărul despre siguranță, prețuri și șobolanii din Manhattan

Aflată la a doua vizită în metropola americană, Daliana a abordat și subiecte pragmatice legate de experiența turistică, demontând câteva dintre cele mai populare mituri despre New York. Aceasta a subliniat că multe dintre relatările dramatice care circulă pe internet nu reflectă fidel realitatea din teren. Cel puțin în zona Manhattan, cei doi soți s-au simțit în deplină siguranță și nu au întâmpinat nicio problemă.

„Suntem pentru a doua oară aici și parcă avem și mai multe de văzut. Cu cât te uiți mai mult, cu atât descoperi mai mult. Și da, multe dintre poveștile pe care le auzi despre New York sunt mai dramatice decât realitatea. Nu am văzut șobolani, nimeni nu a sărit pe noi și, cel puțin în Manhattan, ne-am simțit foarte safe. Ca turiști, prețurile ni se par comparabile cu cele din marile capitale ale lumii”, a dezvăluit soția lui Răzvan Simion.

În ceea ce privește diferențele observate față de vacanța de acum trei ani, singurul aspect remarcat este gradul crescut de aglomerație, orașul fiind mult mai populat în prezent.

Soția lui Răzvan Simion: „Să ne pierdem prin New York”

Pentru o experiență reușită, Daliana le-a recomandat celor care vor să exploreze metropola să opteze pentru o cazare în apropiere de Central Park, un loc care reușește să schimbe complet ritmul alert al unei zile. De asemenea, organizarea riguroasă a călătoriei le-a oferit libertatea totală de a explora fiecare colț al orașului fără griji logistice.

„Față de acum trei ani, însă, l-am găsit mai aglomerat. Mult mai aglomerat. Dacă vrei să înțelegi orașul, stai aproape de Central Park. Îți schimbă complet ritmul și felul în care îl trăiești. Iar pentru a doua oară la NY, o agenție ne-a organizat hotelul, zborurile și rezervările, ceea ce ne-a lăsat mai mult timp pentru partea importantă: să ne pierdem prin New York”, a concluzionat Daliana Răducan.