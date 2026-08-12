Soția lui Răzvan Simion este fascinată de modul în care istoria se îmbină cu structurile moderne ale metropolei. Daliana Răducan a explicat că modul în care New York-ul este structurat oferă o experiență vizuală unică.

Daliana Raducan si Razvan SimionIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

„New York-ul are o contradicție pe care o iubesc. La nivelul străzii, totul e aproape matematic. Străzile din Manhattan sunt numerotate de la sud spre nord, iar bulevardele de la est spre vest, cu Fifth Avenue ca reper central.

Când ridici privirea? Haos spectaculos. Clădiri din epoci diferite, turnuri care apar de nicăieri, retrageri și fațade care se suprapun. Și printre ele, Art Deco-ul care îți amintește de New York-ul anilor 20 și 30, perioada în care orașul începea să concureze cu cerul”, a explicat Daliana Răducan pe pagina sa de Instagram.

Trecerea de la clădirile iconice ale anilor 20 și 30 la turnurile moderne nu creează un dezechilibru vizual, ci oferă o continuitate fascinantă.

„Asta îmi place cel mai mult. Nostalgia nu e păstrată într-un muzeu, face parte din orașul de azi. Treci pe lângă o clădire de aproape un secol și câteva străzi mai încolo, apare un turn care pare desprins din viitor. Și totuși, nimic nu pare greșit”, a adăugat arhitecta.

Daliana Răducan, adevărul despre siguranță, prețuri și șobolanii din Manhattan

Aflată la a doua vizită în metropola americană, Daliana a abordat și subiecte pragmatice legate de experiența turistică, demontând câteva dintre cele mai populare mituri despre New York. Aceasta a subliniat că multe dintre relatările dramatice care circulă pe internet nu reflectă fidel realitatea din teren. Cel puțin în zona Manhattan, cei doi soți s-au simțit în deplină siguranță și nu au întâmpinat nicio problemă.

„Suntem pentru a doua oară aici și parcă avem și mai multe de văzut. Cu cât te uiți mai mult, cu atât descoperi mai mult. Și da, multe dintre poveștile pe care le auzi despre New York sunt mai dramatice decât realitatea. Nu am văzut șobolani, nimeni nu a sărit pe noi și, cel puțin în Manhattan, ne-am simțit foarte safe. Ca turiști, prețurile ni se par comparabile cu cele din marile capitale ale lumii”, a dezvăluit soția lui Răzvan Simion.

În ceea ce privește diferențele observate față de vacanța de acum trei ani, singurul aspect remarcat este gradul crescut de aglomerație, orașul fiind mult mai populat în prezent.

Soția lui Răzvan Simion: „Să ne pierdem prin New York”

Pentru o experiență reușită, Daliana le-a recomandat celor care vor să exploreze metropola să opteze pentru o cazare în apropiere de Central Park, un loc care reușește să schimbe complet ritmul alert al unei zile. De asemenea, organizarea riguroasă a călătoriei le-a oferit libertatea totală de a explora fiecare colț al orașului fără griji logistice.

„Față de acum trei ani, însă, l-am găsit mai aglomerat. Mult mai aglomerat. Dacă vrei să înțelegi orașul, stai aproape de Central Park. Îți schimbă complet ritmul și felul în care îl trăiești. Iar pentru a doua oară la NY, o agenție ne-a organizat hotelul, zborurile și rezervările, ceea ce ne-a lăsat mai mult timp pentru partea importantă: să ne pierdem prin New York”, a concluzionat Daliana Răducan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum
Unica.ro
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Lovitura verii în televiziune! Cătălin Măruță ia locul vedetei de la Antena 1
GSP.RO
Lovitura verii în televiziune! Cătălin Măruță ia locul vedetei de la Antena 1
Lionel Messi, mesaj sfâșietor după decesul tatălui său: „De ce nu ai mai rezistat puțin, ca să încheiem împreună?”
GSP.RO
Lionel Messi, mesaj sfâșietor după decesul tatălui său: „De ce nu ai mai rezistat puțin, ca să încheiem împreună?”
Parteneri
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
Libertateapentrufemei.ro
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant”
Adevarul.ro
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant”
LIVE / David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. Când începe cursa pentru aur și cine transmite la TV
Fanatik.ro
LIVE / David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. Când începe cursa pentru aur și cine transmite la TV
Incendiu provocat intenționat lângă Ambasada României din Berna. Poliția Cantonală a deschis o anchetă
Financiarul.ro
Incendiu provocat intenționat lângă Ambasada României din Berna. Poliția Cantonală a deschis o anchetă
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani
ObservatorNews.ro
Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Libertateapentrufemei.ro
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Parteneri
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
GSP.ro
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.ro
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
Parteneri
Sondaj BOMBĂ în Marea Britanie! Românii, printre naționalitățile pe care britanicii le vor cel mai puțin
Mediafax.ro
Sondaj BOMBĂ în Marea Britanie! Românii, printre naționalitățile pe care britanicii le vor cel mai puțin
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
De ce ar fi fost înlocuită, de fapt, Denise Rifai cu Cătălin Măruță la Antena 1. Motivul din spatele schimbării
Redactia.ro
De ce ar fi fost înlocuită, de fapt, Denise Rifai cu Cătălin Măruță la Antena 1. Motivul din spatele schimbării
Maryus „Lele” Mihăescu, omul de afaceri care s-a stins la 50 de ani, va fi condus joi pe ultimul drum. Bărbatul avea doi copii
KanalD.ro
Maryus „Lele” Mihăescu, omul de afaceri care s-a stins la 50 de ani, va fi condus joi pe ultimul drum. Bărbatul avea doi copii

Politic

Parteneri
Antrenorul din SuperLiga care l-a impresionat pe patronul FCSB. „Îți dai seama după cum vorbește”. Exclusiv
Fanatik.ro
Antrenorul din SuperLiga care l-a impresionat pe patronul FCSB. „Îți dai seama după cum vorbește”. Exclusiv
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online