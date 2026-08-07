Bab el-Mandeb, punct-cheie al comerțului mondial

Această strâmtoare îngustă, care leagă Marea Roșie de Golful Aden, joacă un rol crucial în comerțul global. Aproximativ 30% din traficul mondial de containere și 12% din transportul internațional de petrol traversează zilnic aceste ape, inclusiv navele care alimentează Europa prin Canalul Suez. Cu o lățime de doar 26-27 km, Bab el-Mandeb este o zonă extrem de sensibilă la conflicte și blocade.

„Strâmtoarea Bab el-Mandeb este de o importanță strategică uriașă. O închidere a ei ar avea consecințe catastrofale pentru comerțul mondial și pentru Europa în special”, a declarat economistul Philippe Chalmin.

Escaladarea conflictului sporește riscurile maritime

De la 28 februarie 2026, războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran a transformat regiunea într-un adevărat butoi cu pulbere. În timp ce lumea încearcă să se adapteze la închiderea Strâmtorii Hormuz, Bab el-Mandeb rămâne un punct nevralgic. Economistul Chalmin avertizează că „Adevărata bombă maritimă cu ceas globală este Bab el-Mandeb, situată în raza de acțiune a houthilor”.

Houthii, susținuți de Iran, dispun de armament modern, inclusiv rachete balistice și drone sinucigașe, și controlează 80% din populația Yemenului, cu centrul în capitala Sanaa. Fostul ministru yemenit Mohamed Qubaty a explicat că „Întrebarea este dacă houthii pot trece de la hărțuire la o blocadă totală. O astfel de mișcare ar declanșa un război naval la scară largă.”

Trei cercuri de descurajare

Totuși, o închidere completă a strâmtorii este puțin probabilă, datorită a trei factori esențiali de descurajare. Primul este reprezentat de sistemul internațional. Operațiunea Aspides, lansată de europeni în 2024, are ca scop protejarea navelor comerciale de pirați și menținerea circulației maritime libere.

Al doilea factor este impactul asupra economiei regionale. Arabia Saudită, de exemplu, ar fi grav afectată, deoarece conducta sa est-vest, care transportă petrol din Golful Persic către Marea Roșie, ar deveni inutilă. Presiunea asupra clienților asiatici ar crește semnificativ.

În cele din urmă, houthii depind de funcționarea portului Hodeidah, esențial pentru aprovizionarea lor. O blocadă totală a strâmtorii ar risca să ducă la pierderea controlului asupra acestui port, ceea ce ar slăbi semnificativ poziția lor geopolitică.

Avertismentul lui Donald Trump

În fața escaladării tensiunilor, fostul președinte american Donald Trump a lansat un avertisment clar: „Statele Unite vor face față oricărei tentative de blocadă și vor lansa represalii militare masive dacă acești aliați ai Iranului continuă să perturbe tranzitul global de aprovizionare cu energie.”

Deși atacul asupra MSV Faize Noore Oliya reprezintă un semnal de alarmă, strâmtoarea Bab el-Mandeb rămâne deschisă, iar costurile unei închideri totale par, deocamdată, suficiente pentru a descuraja o astfel de mișcare. Totuși, regiunea rămâne extrem de volatilă, iar fiecare pas greșit poate declanșa o criză globală fără precedent.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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parpalache 07.08.2026, 19:13

Vrajeala!Canalul de Suez a stat blocat-de armata israeliana-25 de ani și economiile lumii nu au fost„ingropate”!

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