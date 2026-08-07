Deși look-ul pare atent pregătit pentru festival, actrița spune că alegerea a fost una spontană și că secretul ei nu are legătură cu tendințele sau cu orele petrecute în fața oglinzii. Otniela Sandu mărturisește că nu își construiește ținutele în funcție de ceea ce este la modă, ci după starea pe care o are în ziua respectivă.

„Nu sunt omul care trăiește după trenduri sau după ce se poartă și ce nu se poartă. Mă îmbrac în funcție de cum mă simt în ziua respectivă. Pentru mine, asta contează cel mai mult”, a spus Otniela Sandu.

Otniela Sandu și-a ales hainele în câteva minute

Pentru apariția de la Untold 2026, alegerea finală s-a făcut în doar câteva minute. Actrița spune că inițial s-a gândit inclusiv la o variantă mult mai simplă.

„Am oscilat puțin între o pereche de blugi și ținuta pe care am ales-o în final. M-am îmbrăcat în trei minute, fără să complic lucrurile, și m-am simțit atât de bine, încât nici măcar nu m-a deranjat faptul că mi-am uitat trusa de machiaj acasă. Am avut doar un creion negru și un gloss. Și a fost suficient”, a adăugat Otniela Sandu.

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Dincolo de haine și machiaj, fosta concurentă de la „Ferma. Orășeni vs. Săteni”, emisiune difuzată în trecut de PRO TV, spune că elementul care face diferența este încrederea cu care porți o ținută.

„Dacă eu mă simt bine în ceea ce port, asta se vede. Atitudinea și starea pe care o ai valorează mai mult decât orice piesă vestimentară. Dacă m-aș îmbrăca doar pentru că așa se cere, aș simți că nu mai sunt eu”, a mai afirmat ea.

Vedeta afirmă că are propriul stil vestimentar

Actrița spune că a preferat întotdeauna să își păstreze propriul stil, chiar și atunci când tendințele propun alte direcții: „Pentru că nu e despre cât de multe pui pe tine! E despre cum te simți în pielea ta. Iar asta schimbă absolut tot! Întotdeauna am pus accent pe starea mea interioară. Hainele pot completa o persoană, dar nu pot înlocui personalitatea. Degeaba porți cea mai frumoasă ținută dacă ea te poartă pe tine”!

Ținuta aleasă pentru festival a mers tocmai în această direcție: o apariție relaxată, senzuală și asumată, fără accesorii excesive și fără un machiaj elaborat. „Cred că acesta este unul dintre cele mai mari avantaje ale mele: nu mă definesc hainele. Eu le dau viață, nu invers”, a încheiat Otniela Sandu.

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