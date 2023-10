Despre hrean și beneficiile sale

Hreanul (Armoracia rusticana) este o plantă aromatică cu multiple beneficii pentru sănătate. Rădăcina de hrean este mai mare decât o ridiche obișnuită și are o aromă iute, piperată.

Rădăcinile de hrean sunt adesea folosite drept condiment, adesea se pune hrean la borcan și este consumat cu carne, supe și pește. De asemenea, sunt uneori folosite ca medicamente.

Hreanul ar putea ajuta la combaterea bacteriilor și la reducerea spasmelor. Rădăcina este bogată în vitamina C, A, B1, B2, dar și fier, calciu, potasiu, magneziu și uleiuri volatile. Rădăcina are un miros înțepător datorită sulfurii de alil, un gust intens picant și iute.

Hreanul este bogat și în compuși cu sulf cu miros dulce, cunoscuți și drept glucozinolați, iar când rădăcina este tăiată, o enzimă descompune un compus numit sinigrină într-un ulei de muștar. Uleiul este cunoscut și sub denumirea de izliocianatul de ali, cel care îi dă hreanului mirosul și gustul specific. 15 Grame de hrean proaspăt, aproximativ o linguriță, conțin 7 calorii, 2 gr carbohidrați, 0,2 gr fibre, sub 1 gram de proteine, sub 1 gram de grăsimi.

Oamenii folosesc hreanul pentru infecții ale tractului urinar, colici, gută și multe alte afecțiuni, dar nu există dovezi științifice care să susțină aceste utilizări. Descoperă ce beneficii și contraindicații are hreanul.

Diferența dintre hrean și wasabi

Chiar dacă gustul este asemănător, nu confunda hreanul cu moringa sau wasabi. Hreanul este adesea confundat cu wasabi, un alt condiment înțepător care este comun în bucătăria japoneză. Acest lucru se datorează faptului că „wasabi” pe care îl primim la majoritatea restaurantelor este într-adevăr pastă de hrean amestecată cu colorant alimentar verde. Adevăratul wasabi (Wasabia japonica) provine dintr-o plantă complet diferită și se spune că are un gust de pământ. În plus, este de culoare verde în loc de alb.

Rădăcina proaspătă de hrean este în plin sezon de primăvara până toamna, dar rădăcinile de import pot fi găsite în magazinele specializate pe tot parcursul anului. Sosurile comerciale de hrean sunt, de asemenea, disponibile pe scară largă.

Cum alegi hreanul

Hreanul proaspăt trebuie să fie ferm și să nu aibă părți verzi sau moi. Rădăcinile pot crește până la 25 cm lungime, așa că sunt adesea tăiate în bucăți mai mici; capetele tăiate nu trebuie să prezinte urme de mucegai.

Produsele comerciale din hrean ar trebui să fie utilizate în termenul de „valabilitate” și să nu conțină aditivi inutili.

Hreanul proaspăt trebuie păstrat la frigider într-o pungă de plastic sigilată cu un strop de apă pe el. Pentru depozitarea în congelator, ar trebui să fie răzuit și depozitat în cantități mici.

Sosul proaspăt de hrean de casă se va păstra până la trei zile la frigider. După aceea, poate începe să devină maro și aroma se va deteriora. În schimb, se poare prepara hrean la borcan care poate fi păstrat o perioadă mai lungă de timp.

Cum se prepară hreanul

Cu cât rădăcina de hrean este tocată mai fin, cu atât nivelul de iuțeală va fi mai puternic. Dacă pregătiți mai mult odată, asigurați-vă că bucătăria este bine ventilată pentru a evita disconfortul la nivelul nasului și al ochilor.

Modul tradițional englezesc de a face un sos de hrean, de exemplu, este să scufundați imediat rădăcina preparată în oțet alb, să o scurgeți, apoi să o adăugați în maioneză, smântână, iaurt sau crème fraîche. Se recomandă puțin usturoi ras pentru a da o aromă sosului.

De asemenea, poate fi amestecat în sfeclă roșie proaspăt rasă sau sfeclă roșie prăjită – doar adăugați oțet pentru a menține viabile atât sfecla roșie, cât și hreanul.

Reţete de hrean la borcan

Asigurați-vă că sterilizați borcanele și capacul înainte de a pune hrean la borcan, pentru a prelungi durata de păstrare a hreanului.

Hrean la borcan

Ingrediente

1 cană rădăcină de hrean decojită și tăiată cuburi

¾ cană oțet alb

2 lingurite de zahar alb

¼ lingurita sare

Mod de preparare

Combinați hreanul, oțetul, zahărul și sarea în vasul unui robot de bucătărie sau blender; pulsați până se omogenizează. Scoateți cu grijă capacul procesorului sau blenderului, ținându-vă fața departe de recipient.

Acoperiți și păstrați hreanul la frigider până la o lună.

Hrean la borcan pentru iarnă

Ingrediente

1 kg hrean

150 ml oțet de mere

1,5 linguri sare

Mod de preparare

Curăță bine hreanul și apoi rade-l fin cu ajutorul unei răzători.

Amestecă hreanul ras cu sare și oțet, până se umezește.

Pune amestecul de hrean în borcane sterilizate. Ai grijă să îl îndeși cât poți de bine, pentru a evita formarea golurilor de aer.

Savurează hreanul ras alături de mâncărurile tale favorite.

Hrean la borcan cu mere

Ingrediente:

500 g hrean proaspăt

300 g mere

200 ml oțet alb

2 linguri de zahăr

1 linguriță de sare

Mod de preparare:

Radeți hreanul și merele. Amestecați-le cu sarea și zahărul.

Adăugați oțetul și amestecați bine. Puneți compoziția în borcane și sigilați-le. Păstrați-le în loc răcoros.

Hrean la borcan cu morcovi și ceapă

Ingrediente:

500 g hrean proaspăt

200 g morcovi

1 ceapă mare

200 ml oțet alb

2 linguri de zahăr

1 linguriță de sare

Mod de preparare:

Radeți hreanul, morcovii și ceapa.

Amestecați-le cu sarea și zahărul. Adăugați oțetul și amestecați bine. Puneți amestecul în borcane și sigilați-le pentru păstrare.

Hrean la borcan cu usturoi

Ingrediente:

500 g hrean proaspăt

6 căței de usturoi

200 ml oțet alb

2 linguri de zahăr

1 linguriță de sare

Mod de preparare:

Radeți hreanul și mărunțiți usturoiul.

Amestecați-le cu sarea și zahărul. Adăugați oțetul și amestecați bine.

Puneți amestecul în borcane și sigilați-le pentru păstrare.

Hrean la borcan cu sfeclă roșie

Ingrediente:

500 g hrean proaspăt

300 g sfeclă roșie fiartă și răcită

200 ml oțet alb

2 linguri de zahăr

1 linguriță de sare

Mod de preparare:

Radeți hreanul și sfecla roșie fiartă sau coaptă în cuptor.

Amestecați-le cu sarea și zahărul. Adăugați oțetul și amestecați bine. Puneți amestecul în borcane și sigilați-le pentru păstrare.

Hrean cu miere și lămâie

Ingrediente:

500 g hrean proaspăt

Sucul și coaja rasă de la o lămâie

200 g miere

1 linguriță de sare

Mod de preparare:

Radeți hreanul și adăugați-l într-un castron.

Amestecați hreanul cu sarea, sucul și coaja de lămâie.

Adăugați mierea și amestecați bine.

Puneți compoziția în borcane și sigilați-le. Păstrați-le în loc răcoros.

Salată de hrean cu ou și smântână

Ingrediente

6 radacini de hrean,

4 oua tari,

un pahar de smantana,

boia de ardei dulce,

piper,

sare,

verdeata

Mod de preparare

Se curăță și se spală hreanul și se dă prin razatoare. Apoi se dau se fărâmițează și ouăle. Se amesteca bine cu smântana, boiaua, sarea si piperul. Se presara cu verdeata tocată.

Salată de cartofi cu hrean

Ingrediente:

4 cartofi mari, fierți și tăiați cuburi

2 linguri de hrean ras

3 linguri de maioneză

1 ceapă roșie, tocată fin

Sare și piper, după gust

Mod de preparare:

Amestecați cartofii fierți și tăiați cuburi cu hreanul ras și ceapa tocată fin.

Adăugați maioneza și amestecați bine.

Condimentați cu sare și piper după gust.

Lăsați să se răcească în frigider și serviți rece.

Salată de pui cu hrean

Ingrediente:

2 buc piept de pui de pui, fierte și tăiate cuburi

2 linguri de hrean ras

3 linguri de maioneză

2 linguri de iaurt

Sare și piper, după gust

Mod de preparare:

Amestecați cuburile de pui cu hreanul ras.

Adăugați maioneza și iaurtul. Condimentați cu sare și piper după gust. Decorați cu verdeață și serviți rece.

Salată de sardine cu hrean

Ingrediente:

2 cutii de sardine în ulei, scurse

2 linguri de hrean ras

1 lingură de muștar

2 linguri de maioneză

Sare și piper, după gust

Verdeață proaspătă pentru decor

Mod de preparare:

Zdrobiți sardinele cu o furculiță și amestecați-le cu hreanul ras. Adăugați muștarul și maioneza.

Condimentați cu sare și piper după gust. Decorați cu verdeață proaspătă și serviți rece.

Salată de cartofi cu hrean și ouă

Ingrediente:

4 cartofi mari, fierți și tăiați cuburi

2 linguri de hrean ras

3 ouă fierte și tăiate cuburi

2 linguri de maioneză

Sare și piper, după gust

Mod de preparare:

Amestecați cartofii fierți, ouăle tăiate cuburi și hreanul ras.

Adăugați maioneza și amestecați bine.

Condimentați cu sare și piper după gust. Decorați cu căpșuni proaspete (opțional) și serviți rece.