Rețete de Revelion. Cum făcea Sanda Marin salata orientală, sarmalele și friptura

Salată orientală, salată de boeuf, ouă umplute, sarmale și friptură…sunt preparate care-și găsesc mereu loc pe masa festivă de Revelion. 

Rețetele diferă, la fel și gusturile. Obiceiurile s-au mai schimbat, la fel și tradițiile: unele au fost uitate, altele au fost împrumutate. Însă, printre puținele lucruri care au dăinuit în timp se numără sfaturile și trucurile Sandei Marin, autoarea celebrei Cărți de bucate pe care o aveau și încă o mai au în casă toate gospodinele. Iată câteva rețete din celebra Carte de Bucate tipărită pentru prima oară în anul 1936.

Rețete de Revelion vechi de aproape 100 de ani. Cum făcea Sanda Marin salata orientală, sarmalele și friptura
Salată orientală. Foto: Shutterstock

Salată orientală preparată de Sanda Marin 

Ingrediente: 500 g cartofi, 250 g roşii, 2 ardei graşi, 1 castravete, 2 cepe, 3 linguri ulei, 1 lingură oţet, sare. 

Mod de preparare: este o salată care se prepară din toate zarzavaturile ce se pot mânca crude: roşii, ardei, castraveţi, ceapă, tăiate toate în felii subţiri, la care se adaugă felii de cartofi fierţi. Se face sosul de maioneză şi se amestecă. Împrejur se pun frunze de salată verde, măsline sau felii de ouă răscoapte.

Cum se prepară sosul de maioneză

Ingrediente: 3 gălbenuşuri, 300 g ulei, 1 linguriţă zeamă de lămâie sau oţet, sare. 

Mod de preparare: se pun gălbenuşurile într-un castron, cu zeama de lămâie şi un praf de sare. Se freacă cu o lingură de lemn sau se bat cu telul până ce gălbenuşurile sunt bine amestecate. Apoi, se adaugă uleiul picătură cu picătură.

Se freacă mereu, punând din când în când şi puţină lămâie. Când maioneza începe să se îngroaşe, se poate adăuga şi câte o linguriţă de ulei, dar nu mai mult. Dacă se întâmplă ca maioneza să se taie în cursul pregătirii, se pune un gălbenuş de ou în alt castron, se amestecă cu o lingură de lemn apoi, cu o linguriţă, se adaugă puţin câte puţin din maioneza care s-a tăiat, până se amestecă toată.

Una din cauzele pentru care uneori maioneza se taie este întrebuinţarea uleiului prea rece. De aceea iarna se recomandă ca uleiul să fie puţin încălzit înainte de întrebuinţare. Dacă maioneza este reuşită, dar prea groasă, se poate subţia cu puţină apă.

Rețete de Revelion vechi de aproape 100 de ani. Cum făcea Sanda Marin salata orientală, sarmalele și friptura
Ouă umplute. Foto: Shutterstock

Ouă umplute cu brânză, rețeta originală a Sandei Marin

Ingrediente: 6 ouă, 2 gălbenuşuri, 2 linguri brânză, 1 lingură smântână, 1 lingură unt, sare, piper. Pentru sos: 1 ceaşcă smântână, 1 linguriţă făină, sare.

Mod de preparare: se fierb ouăle tari. Se curăţă şi se taie în două în lungime. Se scot gălbenuşurile şi se freacă într-un castron cu două gălbenuşuri crude, puse pe rând. Se adaugă brânza rasă, o lingură de smântână, sare şi puţin piper. Se freacă bine până se face ca o smântână groasă.

Cu această compoziţie se umplu albuşurile până în margini. Se presară cu brânză rasă şi se aşază pe o tavă unsă cu unt. Se dă la cuptor, la foc iute. Se face un sos dintr-o ceaşcă de smântână cu puţină făină şi sare. Se aşază ouăle pe farfuria de servit şi se toarnă sosul fierbinte împrejur.

Rețete de Revelion vechi de aproape 100 de ani. Cum făcea Sanda Marin salata orientală, sarmalele și friptura
Sarmale în foi de varză. Foto: Shutterstock

Rețete de Revelion. Sarmale cu varză dulce, așa cum le gătea Sanda Marin

Ingrediente: 1 varză mare sau 2 mijlocii, 750 g carne macră, 1 felie pâine, 2 cepe, 2 linguri orez, 100 g untură, sare, piper, mărar tocat, 1 crenguţă mică de cimbru, 1 ardei gras, 6 roşii sau 2 linguri bulion, 1l borş. 

Mod de preparare: se dă prin maşină carnea de porc sau amestecată, de vacă şi de porc, şi miezul de la o felie groasă de pâine, muiat şi stors bine. Separat se prăjeşte în untură ceapa tăiată mărunt. Când începe să se îngălbenească, se adaugă orezul ales şi spălat. Se prăjeşte uşor şi orezul, se stinge cu puţină apă, apoi se amestecă cu carnea, se adaugă verdeaţă tocată mărunt, sare şi un praf de piper.

Se desfac foile de la o căpăţână frumoasă de varză. Se taie cotorul de la fiecare foaie şi se opăresc cu borş, ţinându-le până se înmoaie. Se taie foile în bucăţi potrivit de mari şi în ele se înveleşte carnea pentru sarmale. 

Adevăratele sarmale moldoveneşti se fac mici cât o nucă. Varza rămasă neîntrebuinţată la sarmale se taie ca tăiţeii mai groşi. Se pune un strat de varză tăiată în cratiţă, apoi se aşază sarmalele una lîngă alta şi un al doilea rând, dacă ies mai multe. Între rânduri se aşază felii de roşii.

Deasupra se pune încă un strat de varză tăiată şi un ardei gras, tăiat subţire. Se adaugă câteva linguri de borş, fiert separat, strecurat şi îndoit cu apă ca să nu fie prea acru, roşiile tăiate felii sau puţin bulion de roşii sau de ardei şi o lingură bună de untură.

Se lasă să fiarbă pe maşină, apoi se dă la cuptor, la foc potrivit şi se ţin până scade zeama atât cât trebuie. Sarmalele sunt mult mai bune încălzite, de aceea este mai bine să fie pregătite din ajun.

Rețete de Revelion vechi de aproape 100 de ani. Cum făcea Sanda Marin salata orientală, sarmalele și friptura
Friptură de porc la cuptor. Foto: Shutterstock

Friptură înăbușită, cea mai delicioasă rețetă din Cartea de bucate a Sandei Marin

Ingrediente: 1,5 kg carne, 50 g slănină, 2 ceşti zeamă de carne, 3 cepe mijlocii, 2-3 căţei de usturoi, 1 lingură untură, 2 foi de dafin, 5 boabe piper, sare. 

Mod de preparare: se alege o bucată de pulpă sau altă carne macră. Se sărează, se împănează cu slănină şi cu usturoi, se leagă, pentru a căpăta o formă şi se pune la fript într-o cratiţă cu puţină untură. Se întoarce pe toate părţile. După 20 minute se toarnă două ceşti de apă sau zeamă de carne.

Se adaugă ceapa tăiată felii subţiri, foile de dafin şi piperul şi se dă la cuptor, acoperită, să fiarbă înăbuşit timp de trei ore. Între timp se întoarce de două ori. Se scoate capacul şi se unge friptura din când în când cu zeama din cratiţă. Se mai ţine astfel ½ oră, până când capătă culoare frumoasă. 

Sosul trebuie să fie scăzut, totuşi, dacă este nevoie, se mai adaugă puţină apă. Se aşază carnea pe farfurie, se scoate aţa, se taie felii. Sosul se trece prin sită se toarnă deasupra sau se amestecă cu puţină smântână şi se serveşte cald în sosieră. Friptura se serveşte cu garnitură de legume.

În anul 1936 a ieşit pe piaţă prima ediţie a Cărţii de bucate a Sandei Marin, cu o prefaţă semnată de gastronomul Păstorel Teodoreanu. Deşi nu a fost prima culegere de reţete, a devenit imediat cea mai citită. Rețetarul a trecut testul timpului reușind să supravieţuiască inclusiv regimului comunist. Au fost tăiate, ce-i drept, așa numitele reţete burgheze, însă restul a rămas neschimbat. 

Ce au mâncat Ilie Bolojan și premierul olandez la popota Bazei Aeriene de la Câmpia Turzii
Știri România 17:30
Ce au mâncat Ilie Bolojan și premierul olandez la popota Bazei Aeriene de la Câmpia Turzii
Valea Oltului, blocată de zăpadă: coloană de 40 km, iar utilajele au ajuns după aproape două ore. Se circulă greu și pe Autostrada A1 Sibiu – Deva
Știri România 15:58
Valea Oltului, blocată de zăpadă: coloană de 40 km, iar utilajele au ajuns după aproape două ore. Se circulă greu și pe Autostrada A1 Sibiu – Deva
Anunțul făcut de Andra la sfârșit de an. Nici măcar fanii ei nu se așteptau: „N-am avut timp să vă povestesc despre asta până acum"
Stiri Mondene 16:54
Anunțul făcut de Andra la sfârșit de an. Nici măcar fanii ei nu se așteptau: „N-am avut timp să vă povestesc despre asta până acum”
Povestea impresionantă de viață a actriței fenomen din Turcia. Și-a vizitat soțul, un deținut politic, săptămânal la închisoare, timp de opt ani
Stiri Mondene 16:15
Povestea impresionantă de viață a actriței fenomen din Turcia. Și-a vizitat soțul, un deținut politic, săptămânal la închisoare, timp de opt ani
Cine și cum a cheltuit banii publici în precampania din 2025: partidele au investit milioane în presă și în propagandă
Politică 16:00
Cine și cum a cheltuit banii publici în precampania din 2025: partidele au investit milioane în presă și în propagandă
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Politică 15:45
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
