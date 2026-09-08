Cine este Radu Isac de la Asia Express 2026. Concurentul face echipă cu Eduard Hordilă

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Asia Express 2026 a debutat pe 6 septembrie, ca lider de audiență, iar printre cei 18 concurenți se regăsește și comediantul Radu Iasc, el făcând echipă cu Eduard Hordilă.
Născut în Vaslui, Radu Isac și-a început cariera în București, iar în urmă cu mai bine de 10 ani s-a mutat în Anglia. În anul 2018, el a participat la „iUmor”, show difuzat de Antena 1, acolo unde a reușit să-i impresioneze pe Cheloo, Mihai Bendeac și Delia.
Datorită umorului său, concurentul de la Asia Express 2026 a fost difuzat și la BBC și a avut show-uri de stand-up comedy în mai multe țări din Europa, dar și în SUA.
Odată cu participarea în show-ul de la Antena 1 din acest an, Radu Isac a dezvăluit că a ajuns pentru prima dată pe tărâmul asiatic.
„Așteptările mele sunt să mă întorc acasă nevătămat, netraumatizat și cu bani să-mi iau un Logan. N-am fost niciodată în Asia sau la o emisiune de succes și așa rezolv două dintr-odată. Plec un pic morcovit, pentru că nu cred că știu în ce mă bag. Altfel, încrezător! Până la Otopeni știu bine drumul. Sunt bucuros și că o să mai petrec timp cu Eddy. Amândoi fugim de responsabilități în direcții diferite și nu apucăm să ne vedem des”, a spus Radu Isac înainte să plece la Asia Express 2026.