Cine este Radu Isac de la Asia Express 2026. Concurentul face echipă cu Eduard Hordilă

Asia Express 2026 a debutat pe 6 septembrie, ca lider de audiență, iar printre cei 18 concurenți se regăsește și comediantul Radu Iasc, el făcând echipă cu Eduard Hordilă.

Născut în Vaslui, Radu Isac și-a început cariera în București, iar în urmă cu mai bine de 10 ani s-a mutat în Anglia. În anul 2018, el a participat la „iUmor”, show difuzat de Antena 1, acolo unde a reușit să-i impresioneze pe Cheloo, Mihai Bendeac și Delia.

Datorită umorului său, concurentul de la Asia Express 2026 a fost difuzat și la BBC și a avut show-uri de stand-up comedy în mai multe țări din Europa, dar și în SUA.

Odată cu participarea în show-ul de la Antena 1 din acest an, Radu Isac a dezvăluit că a ajuns pentru prima dată pe tărâmul asiatic.