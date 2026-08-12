Șoferul de 20 de ani nu avea permis de conducere

Din primele cercetări ale polițiștilor rezultă că tânărul de 20 de ani, din comuna Corbii Mari, ar fi condus autoturismul pe DN 61, deși nu deținea permis de conducere. În timp ce circula în afara localității Grozăvești, mașina ar fi lovit trei pietoni care se deplasau pe partea carosabilă. După impact, autoturismul a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat.

„Se deplasa din direcția Găești – Corbii Mari, pe DN 61, ocazie cu care a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, unde a lovit trei persoane care se deplasau pe acostamentul părții carosabile. Ulterior autoturismul s-a răsturnat. În urma accidentului rutier, rezultând 5 victime, toate decedând la fața locului”, a transmis comisar-șef Viorel Polexe, de la IPJ Dâmbovița, pentru Știrile PRO TV.

Polițiștii au verificat ulterior situația șoferului și au constatat că acesta nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cinci oameni au murit în accident

Toate cele cinci persoane implicate au murit. Șoferul avea 20 de ani, iar în mașină se mai afla un tânăr de 23 de ani. Ambii și-au pierdut viața. Au murit și cei trei pietoni loviți de autoturism: o tânără de 24 de ani, un tânăr de 25 de ani și un bărbat de 49 de ani.

Polițiștii Serviciului Rutier Dâmbovița continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.