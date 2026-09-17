Cu o coajă ce amintește de pielea solzoasă a unui șarpe, salak, cunoscut și ca „fructul șarpelui”, este un fruct tropical originar din Indonezia și Malaezia. Cu toate că este o delicatesă apreciată în Asia de Sud-Est, acest fruct rămâne puțin cunoscut în Europa. Potrivit Cibo Today, salakul atrage atenția prin aspectul său exotic și gustul unic, care îmbină arome dulci și acrișoare.

Ce este salak?

Fructul salak provine de la palmierul Salacca zalacca, o plantă scundă, cu frunze lungi, răspândită în regiuni precum Java și Sumatra. Fructele cresc în ciorchini și au o formă ovală, ușor ascuțită, acoperite de o coajă subțire, dar dură, compusă din solzi de culoare maro-roșiatic. Această textură solzoasă i-a adus denumirea de „fructul șarpelui”.

Interiorul fructului este complet diferit. Pulpa albă sau fildeș este împărțită în trei segmente, fiecare acoperit de o peliculă transparentă. În centrul fiecărui segment se află o sămânță tare, necomestibilă. Gustul său, descris de Cibo Today, este o combinație de arome tropicale - ananas, citrice, banană și miere - cu nuanțe acrișoare și uneori astringente.

Salakul Condet, un simbol în pericol

O varietate aparte a acestui fruct este salakul Condet, cultivat în zona Condet, o suburbie a Jakartei. În anii „60-„80, această varietate mică și rotundă, cu coajă brună închisă și pulpă dulce-acrișoară, a avut o semnificație culturală deosebită pentru poporul Betawi, fiind folosită la festivaluri, ofrande și cadouri. În 1989, salakul Condet a fost desemnat simbol al orașului Jakarta.

Astăzi, însă, această varietate este pe cale de dispariție. Lipsa plantațiilor comerciale, poluarea solului, scăderea productivității și urbanizarea au redus semnificativ prezența sa. Concurența cu alte soiuri mai ușor de cultivat și comercializat a contribuit și ea la declinul acestei specii rare.

Cum se consumă fructul cu piele de șarpe?

Salakul este cel mai adesea consumat proaspăt, după ce i se îndepărtează coaja. Deși aceasta pare dificilă de decojit, solzii se desprind ușor dacă sunt apucați de partea mai îngustă a fructului. Pulpa albă, crocantă și suculentă poate fi savurată ca gustare, adăugată în salate de fructe sau în deserturi și smoothie-uri.

În bucătăriile din Asia de Sud-Est, salakul este extrem de versatil. Poate fi prăjit, uscat, caramelizat, murat sau transformat în chutney. De asemenea, este folosit în preparate tradiționale precum curry sau pecak oncom salak, un fel de mâncare specific poporului Betawi în care piureul de salak Condet acompaniază tofu fermentat la grătar, asezonat cu ardei iute, șalotă și galangal.

Soiuri variate și arome distincte

Salakul nu se limitează la o singură varietate. De exemplu, soiul Gula Pasir, care în traducere înseamnă „zahăr granulat”, este recunoscut pentru dulceața și suculența sa. O altă varietate populară este Pondoh, cultivată în Java, care oferă o gamă largă de arome, de la foarte dulci până la acrișoare sau astringente.