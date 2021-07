Despre șalău

Șalăul are o carne gustoasă. Este un pește cu un corp alungit fusiform, iar pe spate are o înotătoare subdivizată, cu țelpi. Capul are forma ascuțită și gura este larcă, cu dinți ascuțiți. Marginea branhiilor este zimțată, iar corpul este acoperit cu solzi.

Șalăul are spatele de culoare cenușie verzuie, abdomentul fiind alb argintiu, iar înotătoarele au puncte de culoare închisă cu pene aurii.

Este un pește răpitor și se găsește în lacurile sau apele din porturile Europei. Preferă apele adânci, tulburi. Șalăul poate atinge de la 40 de centimetri până la 1,30 m lungime și poate ajunge să cântărească 19 kilograme. El trăiește până la 10-20 de ani și depune icrele pe fundul apei, primăvarara din mai până iunie.

Șalăul este după știucă cel mai important pește răpitor din Europa. El are o vedere foarte bună în ape tulburi și auzul este mai dezvoltat decât la crap.

Cum arată șalăul

Șalăul are adesea o culoare maro verzuie, cu linii verticale închise care seamănă cu cele ale bibanului. Are burta de culoare crem sau alb. Trăsătura lor distinctivă este aripa dorsală dublă și țepile de pe aripa frontală.

Au, de asemenea, o coloană vertebrală plată în spatele capacului branhial. Au doi dinți lungi și ascuțiți în față, care au aspect de vampir. Acest pește are ochi mari, care pot fi adesea opaci, ceea ce este o adaptare a speciei pentru a le permite să vadă în apele tulburi și să profite de pradă.

Unde găsești șalăul

Șalăul este un prădător excelent, preferând apele tulburi în care să își găsească prada. Printre locurile în care poate fi găsit șalăul se numără canale și râuri adânci.

Sunt pești cărora le place să pândească în jurul podurilor, pragurilor și a altor structuri. Lumina redusă din apele adânci le permite să vâneze mai eficient.

Șalăul este peșt carnivor și va consuma orice momeală cu care intră în contact, de la creveții, la alți pești și midii. Funcționează la fel de bine și pescuitul de momeli cu năluci mici.

Unii pescari spun că o strună pentru pescuitul la șalău nu e tocmai bună și recomandă utilizarea unei urme de sârmă.

Cum să gătești șalăul

Șalăul este un pește foarte sănătos și bogat în proteine și Omega-3. Oamenii de știință recomandă consumul de pește de două-patru ori pe săptămână, iar acest lucru reduce cu 30% riscul apariției unei boli de inimă.

Șalăul are o structură delicată a cărnii și este foarte apreciat. Pentru că este un pește uleios și gras, e bine să nu se depășească 200 de grame per porție. În pus, el are o mulțime de proteine, așa că 200 de grame din acest pește îți va asigura necesarul zilnic pe care îl obții dintr-o masă.

100 de grame de șalău conține 20 de grame de proteine, dar și multe vitamine și minerale. Șalăul este ideal pentru regimurile de slăbire, pentru că are o carne destul de slabă și conține multe proteine. În plus, fiind o carne albă, nici nu are prea multe calorii.

Cel mai bun mod de a găti șalăul este să îl bagi la cuptor, să îl pui pe grătar sau la aburi. Cu siguranță este foarte gustos și dacă îl prăjești în puțin ulei, însă având o carne fragedă, e foarte probabil să se sfărâme și să nu își păstreze forma.

Șalăul face parte din alimentele bogate în Omega-3, așa că ar trebui să îl consumi destul de des.

Rețete cu șalău

Șalău la cuptor

2 bucăți file de șalău

ulei de măsline

3 căței usturoi

200 g roșii cherry

150 ml sos de roșii

busuioc

pătrunjel

sare

piper

lămâie

150 ml vin alb

Se crestează peștele pe fiecare parte și se condimentează cu sare și piper. Se pun într-o tavă și deasupra se așează felii de lămâie.

Se toacă usturoiul și se pune deasupra, apoi se lasă 10 minute la cuptor.

Apoi, se adaugă roșiile cherry tocate, sucul de roșii, vinul și se mai lasă 20 de minute.

Când e gata, se presară busuioc și pătrunjel și se servește cu mămăligă și mujdei de usturoi.

Șalău cu sos de smântână și ciuperci

800 g file de șalău

1 lămâie

1 roșie

1 cutie conservă ciuperci

350 g smântână de gătit

2 căței usturoi

Se feliază lămâia și se pune pe fundul unei tăvi iena. Se pune șalăul condimentat cu sare și piper și deasupra se așează roșii feliuțe.

Se stropește cu ulei de măsline și se dă la cuptor cam 25 de minute.

Între timp, se pregătește sosul de smântână. Într-o tigaie cu puțin ulei se adaugă puțin usturoi tocat mărunt. Se adaugă ciupercile stoarse și tocate și se călesc până zeama e evaporată.

Se condimentează, apoi se adaugă smântâna de gătit. Când dă un clocot, oprești focul și e gata. Sosul se adaugă peste fileurile de pește și se servește totul cu pâine prăjită.

Șalău pane cu cartofi prăjiți

4 fileuri de șalău

2 ouă

5 linguri făină

5 linguri pesmet auriu

5 cartofi

sare

piper

ulei

Se condimentează șalăul cu sare și piper și separat se bat ouăle. Într-o tigaie se pune ulei la încins și fiecare bucată de pește să dă prin făină, ou și apoi pesmet și se pune la prăjit.

Cartofii curățați și spălați se prăjesc și apoi se condimentează cu sare. Șalăul se scoate pe o farfurie cu un șervețel absorbant pentru ca excesul de ulei să se scurgă.

Se servește cu bucățele de lămâie și sos tartar.

Ce pește este mai bun – ce pește are cele mai puține oase



