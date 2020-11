Sănătate și Fitness Salam de biscuiți – rețete delicioase pentru masa de sărbători De Camelia Diaconu,

Unul dintre deserturile copilăriei care nu lipsește de pe masa de sărbători nici în zilele noastre este, cu siguranță, salamul de biscuiți. Rețetele delicioase se păstrează de la un an la altul și fiecare gospodină știe care sunt ingredientele speciale care fac desertul atât de iubit. Mai jos am selectat cele mai bune rețete de salam de biscuiți pe care să le încerci în acest an.