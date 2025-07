Timpul pare să se fi oprit în acest sat aflat pe insula Gouqi, una dintre cele aproape 400 de insule care alcătuiesc arhipelagul Shengsi, la est de provincia chineză Zhejiang.

Fost centru pescăresc important, astăzi este abandonat și înghițit de o vegetație deasă, care a acoperit clădirile părăsite.

Insula, aflată la doar câteva ore de mers cu mașina dinspre golful Hangzhou, contrastează puternic cu peisajul urban modern al Shanghaiului, imaginea pe care mulți din Occident o asociază cu China contemporană.

În timp ce unele dintre insulele de la gura fluviului Yangtze sunt destinații turistice populare și paradisuri pentru iubitorii de fructe de mare, altele sunt complet nelocuite. Peisajele uimitoare ale insulei Gouqi sunt rezultatul dispariției treptate a oricărei urme de viață umană, deoarece casele și anexele au fost abandonate ani la rând și lăsate în voia naturii.

An abandoned fishing village on the island of Gouqi Island, China - completely reclaimed by nature pic.twitter.com/MPDXvAopEF — lusso (@luusssso) May 22, 2024

Satul a rămas pustiu după ce pescarii au decis să se mute pe continent, unde era mai avantajos din punct de vedere economic să lucreze și era mai ușor să transporte și să vândă captura.

China este cea mai mare țare asiatică și a doua ca număr de populație din lume. China are o istorie și o cultură foarte bogate și de ea sunt legate o mulțime de curiozități și lucruri interesante.