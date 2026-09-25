Siegfried Mureșan a dezvăluit ce a discutat cu președintele Nicușor Dan la întâlnirea de vineri, 25 septembrie, de la Palatul Cotroceni. Premierul desemnat spune că principalul obiectiv al întrevederii a fost să-i prezinte șefului statului programul de guvernare la care a lucrat în această săptămână. Întrebat dacă a simțit că are sprijinul președintelui, Mureșan a evitat să dea un răspuns direct.

Siegfried Mureșan spune ce a discutat cu Nicușor Dan la Cotroceni

Premierul desemnat a vorbit despre întâlnirea cu Nicușor Dan în emisiunea „România în Direct”, moderată de Cătălin Striblea la Europa FM. Potrivit lui Siegfried Mureșan, discuția de la Palatul Cotroceni s-a concentrat în principal asupra programului de guvernare, document la care a lucrat în ultimele zile.

„Obiectivul întâlnirii a fost să-i prezint programul de guvernare, deoarece acesta este elementul de noutate”, a declarat Siegfried Mureșan la Europa FM.

Premierul desemnat a explicat că programul de guvernare a fost unul dintre principalele sale obiective în această săptămână și consideră că, din acest punct de vedere, întâlnirea cu președintele și-a atins scopul.

„La asta am lucrat pe durata acestei săptămâni și obiectivul întâlnirii a fost îndeplinit”, a mai spus Mureșan.

Ce spune despre sprijinul lui Nicușor Dan pentru viitorul Guvern

Cătălin Striblea l-a întrebat pe premierul desemnat cum vede intențiile președintelui în privința viitorului Guvern, în condițiile în care Nicușor Dan nu și-a prezentat public, după întâlnire, poziția. Siegfried Mureșan a evitat să interpreteze intențiile șefului statului și a amintit că Nicușor Dan este cel care l-a desemnat candidat la funcția de prim-ministru.

„Președintele m-a desemnat. Domnia sa este cel mai în măsură să-și prezinte intențiile”, a răspuns Mureșan.

Premierul desemnat a spus că, în acest moment, principala sa responsabilitate este finalizarea formulei de guvern și a programului de guvernare, înainte de votul din Parlament.

„Eu știu care sunt obligațiile mele și obligațiile mele acum sunt să finalizez guvernul, programul de guvernare și să merg în Parlamentul României”, a declarat el.

„L-ați simțit că vă sprijină?”

Siegfried Mureșan a fost întrebat direct de Cătălin Striblea dacă, în timpul discuției de la Cotroceni, a simțit că președintele Nicușor Dan îl sprijină. Premierul desemnat nu a răspuns nici afirmativ, nici negativ.

„Ce simt eu contează mai puțin”, a spus Mureșan, mutând discuția spre votul pe care viitorul Guvern trebuie să îl primească în Parlament.

El a susținut că prioritatea este obținerea unui vot pozitiv săptămâna viitoare și a descris situația politică actuală drept o criză care durează de șase luni.