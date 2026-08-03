Vizita delegației afgane, anunțată de Kabul Tribune

Potrivit publicației The Kabul Tribune, delegația este condusă de ministrul adjunct pentru agricultură și zootehnie, Sadr Azam Osmani, și are ca scop „discutarea extinderii cooperării practice și tehnice” cu Republica Moldova. Shir Mohammad Hatami, purtătorul de cuvânt al ministerului din Afganistan, a declarat pentru Ariana News că discuțiile vor viza „dezvoltarea agricolă, protecția plantelor, gestionarea dăunătorilor, tehnologiile agricole moderne și proiecte comune de cercetare”.

MAE deschide o anchetă privind emiterea vizelor

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a transmis că delegația a intrat în țară pe baza unor vize de intrare emise de autorități și a dispus o anchetă pentru a evalua „respectarea cadrului normativ și a intereselor de politică externă ale Republicii Moldova”. Potrivit reprezentanților MAE, vizita a fost inițiată în urma unor discuții privind exporturi umanitare către Afganistan, țară grav afectată de insecuritatea alimentară.

هیئت عالی‌رتبه وزارت زراعت به منظور گسترش همکاری‌های زراعتی و علمی، در سفر رسمی عازم جمهوری مالدووا شد | وزارت زراعت، آبیاری و مالداریhttps://t.co/Qye8h0ngEl pic.twitter.com/mmWhbykUir — Ministry of Agriculture-Afghanistan (@MAIL_AF) August 3, 2026

„Guvernul a dispus verificarea circumstanțelor în care au fost emise invitația și vizele de intrare, precum și revizuirea procedurilor interne aferente”, a mai precizat MAE într-un comunicat oficial. Totodată, ministerul a subliniat că delegația afgană nu figurează pe listele internaționale de sancțiuni.

Relațiile diplomatice și comerțul bilateral

Conform site-ului MAE, relațiile diplomatice între Moldova și Afganistan au fost stabilite printr-un protocol semnat la Moscova, pe 1 decembrie 1994. Statisticile economice arată că în 2025, Republica Moldova a exportat bunuri în valoare de 155.000 de dolari către Afganistan, în principal vehicule terestre, părți ale acestora și instalații plutitoare, fără înregistrarea de importuri.

Talibanii conduc Afganistanul din 2021, după retragerea trupelor americane. Regimul este condamnat la nivel internațional pentru încălcările grave ale drepturilor omului, în special ale femeilor, care au fost excluse din viața publică și supuse unor restricții severe. În 2024, talibanii au introdus o lege privind moralitatea, obligând femeile să-și acopere complet fața și corpul în public.

Femeile afgane, mai ales cele din mediul urban, consideră că burqa și niqabul sunt străine de cultura afgană. Înainte de revenirea talibanilor, eșarfele largi erau preferate, acoperind doar părul.

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