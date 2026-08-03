Vizita delegației afgane, anunțată de Kabul Tribune

Potrivit publicației The Kabul Tribune, delegația este condusă de ministrul adjunct pentru agricultură și zootehnie, Sadr Azam Osmani, și are ca scop „discutarea extinderii cooperării practice și tehnice” cu Republica Moldova. Shir Mohammad Hatami, purtătorul de cuvânt al ministerului din Afganistan, a declarat pentru Ariana News că discuțiile vor viza „dezvoltarea agricolă, protecția plantelor, gestionarea dăunătorilor, tehnologiile agricole moderne și proiecte comune de cercetare”.

MAE deschide o anchetă privind emiterea vizelor

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a transmis că delegația a intrat în țară pe baza unor vize de intrare emise de autorități și a dispus o anchetă pentru a evalua „respectarea cadrului normativ și a intereselor de politică externă ale Republicii Moldova”. Potrivit reprezentanților MAE, vizita a fost inițiată în urma unor discuții privind exporturi umanitare către Afganistan, țară grav afectată de insecuritatea alimentară.

„Guvernul a dispus verificarea circumstanțelor în care au fost emise invitația și vizele de intrare, precum și revizuirea procedurilor interne aferente”, a mai precizat MAE într-un comunicat oficial. Totodată, ministerul a subliniat că delegația afgană nu figurează pe listele internaționale de sancțiuni.

Relațiile diplomatice și comerțul bilateral

Conform site-ului MAE, relațiile diplomatice între Moldova și Afganistan au fost stabilite printr-un protocol semnat la Moscova, pe 1 decembrie 1994. Statisticile economice arată că în 2025, Republica Moldova a exportat bunuri în valoare de 155.000 de dolari către Afganistan, în principal vehicule terestre, părți ale acestora și instalații plutitoare, fără înregistrarea de importuri.

Talibanii conduc Afganistanul din 2021, după retragerea trupelor americane. Regimul este condamnat la nivel internațional pentru încălcările grave ale drepturilor omului, în special ale femeilor, care au fost excluse din viața publică și supuse unor restricții severe. În 2024, talibanii au introdus o lege privind moralitatea, obligând femeile să-și acopere complet fața și corpul în public.

Femeile afgane, mai ales cele din mediul urban, consideră că burqa și niqabul sunt străine de cultura afgană. Înainte de revenirea talibanilor, eșarfele largi erau preferate, acoperind doar părul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine a venit la cimitir, la parastasul de un an pentru Ion Iliescu! Toți cei prezenți au reacționat imediat când l-au văzut! E vorba de un nume cunoscut! Ce s-a văzut în imagini!
Viva.ro
Neașteptat cine a venit la cimitir, la parastasul de un an pentru Ion Iliescu! Toți cei prezenți au reacționat imediat când l-au văzut! E vorba de un nume cunoscut! Ce s-a văzut în imagini!
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
Unica.ro
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
GSP.RO
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
Situație dureroasă » Familia nu are unde să-l îngroape pe Constantin „Gogu” Covaciu: „Am primit un răspuns stupefiant de la Dinamo”
GSP.RO
Situație dureroasă » Familia nu are unde să-l îngroape pe Constantin „Gogu” Covaciu: „Am primit un răspuns stupefiant de la Dinamo”
Parteneri
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Libertateapentrufemei.ro
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
România atacă Spania pe migrație. De la victima Austriei la acuzator. Care este miza din spatele scandalului
Adevarul.ro
România atacă Spania pe migrație. De la victima Austriei la acuzator. Care este miza din spatele scandalului
Lukic pleacă de la U Cluj! Bergodi l-a „ascuns” cu o accidentare, dar bosniacii anunță transferul-record de 5 milioane de euro
Fanatik.ro
Lukic pleacă de la U Cluj! Bergodi l-a „ascuns” cu o accidentare, dar bosniacii anunță transferul-record de 5 milioane de euro
Parlamentul șterge datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor
Financiarul.ro
Parlamentul șterge datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară
ObservatorNews.ro
Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Libertateapentrufemei.ro
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Parteneri
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
GSP.ro
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
GSP.ro
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
Parteneri
Trump, rege al rock’n’roll-ului. Imaginea creată cu AI a devenit virală
Mediafax.ro
Trump, rege al rock’n’roll-ului. Imaginea creată cu AI a devenit virală
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Wowbiz.ro
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Redactia.ro
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
O magazie a fost cuprinsă de foc pe plaja Zoom, din Constanța! Ce se întâmplă la fața locului, în aceste momente
KanalD.ro
O magazie a fost cuprinsă de foc pe plaja Zoom, din Constanța! Ce se întâmplă la fața locului, în aceste momente

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Familia lui Constantin Covaciu, scandal pe locul de veci cu Dinamo. Unde va fi înmormântat maseurul decedat în accidentul de la Câmpulung?
Fanatik.ro
Familia lui Constantin Covaciu, scandal pe locul de veci cu Dinamo. Unde va fi înmormântat maseurul decedat în accidentul de la Câmpulung?
Cum a apărut Autostrada Donald J. Trump, un drum de peste 1.000 km, cea mai lungă infrastructură rutieră din Africa
Spotmedia.ro
Cum a apărut Autostrada Donald J. Trump, un drum de peste 1.000 km, cea mai lungă infrastructură rutieră din Africa