Localitatea unde mașinile sunt interzise

Un astfel de loc este Giethoorn, un sat pitoresc din Țările de Jos care numără doar 2.800 de locuitori, dar care a reușit să devină o atracție turistică mondială, rivalizând de la egal la egal cu celebra Veneție, relatează Express.

Anual, peste un milion de călători din toate colțurile lumii vin aici pentru a experimenta liniștea unui stil de viață complet diferit: în Giethoorn nu există străzi și nu vei auzi niciun zgomot de motor de mașină.

Situat în provincia Overijssel, în inima Parcului Național Weerribben-Wieden, Giethoorn este cunoscut la nivel internațional drept „Veneția Nordului” sau „Veneția Olandeză”. Principala caracteristică a acestui sat este absența totală a drumurilor asfaltate în zona veche.

Aici, legăturile dintre casele vechi de sute de ani, cu acoperișuri din stuf, se fac exclusiv prin: canale de apă cu o adâncime medie de doar un metru, peste 170 de poduri din lemn, arcuite elegant peste apă ori alei înguste destinate exclusiv pietonilor și bicicliștilor.

Localnicii și turiștii se deplasează fie pe jos, fie la bordul unor bărci speciale numite „bărci șoaptă”. Aceste ambarcațiuni sunt dotate cu motoare electrice complet silențioase, special concepute pentru a nu perturba liniștea idilică a zonei și fauna locală.

De la un sat de fermieri, la un magnet pentru turiști

Istoria satului Giethoorn a început în secolul al XIII-lea, când a fost înființat de un grup de coloniști. Canalele spectaculoase de astăzi nu au fost create din motive estetice, ci din necesitate practică.

Localnicii au săpat pământul pentru a extrage turbă, iar în timp, gropile rămase s-au umplut cu apă, formând rețeaua de canale care astăzi atrage ca un magnet vizitatorii.

Satul a devenit faimos la nivel global în anul 1958, după ce regizorul olandez Bert Haanstra a filmat aici celebra sa comedie „Fanfare”. De atunci, popularitatea așezării a explodat.

Numele inițial al satului a fost Geytenhurn (Cornul de Capră), după ce primii locuitori au descoperit în zonă sute de coarne de capre sălbatice, rămase în urma unei inundații masive din secolul al X-lea.

Ce poți face în Giethoorn

Dacă plănuiești o vacanță în „Veneția Olandeză”, iată care sunt principalele activități pe care nu trebuie să le ratezi:

Închiriază o „barcă șoaptă”: Este cea mai autentică experiență. Poți naviga singur pe canale, trecând pe sub podurile vechi și admirând grădinile impecabile ale localnicilor. Vizitează Muzeul Het Olde Maat Uus: O fermă originală din secolul al XIX-lea, transformată în muzeu, unde poți vedea cum trăiau și munceau oamenii în Giethoorn în urmă cu două sute de ani. Oprește-te la o cafenea pe marginea canalului: Multe dintre restaurantele locale au terase direct pe apă, oferind un cadru perfect pentru relaxare.

Deși satul este extrem de fotogenic și instagramabil, autoritățile locale și rezidenții fac apel la respectarea proprietății private. Multe dintre case sunt încă locuite, iar curțile spectaculoase nu sunt spații publice, ci căminele celor 2.800 de oameni care au transformat acest colț de lume într-o destinație de top.

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