Câte tipuri de vinuri există

Vinurile se împart, în general, în cinci categorii principale, și anume vinurile roșii, vinurile albe, vinurile rozé, spumante și fortificate. Elementul definitoriu prin care se diferențiază acestea îl reprezintă culoarea, care reflectă soiul de struguri folosit la fermentare.

Astfel, în funcție de culoare, vinurile pot fi împărțite în trei mari tipuri: roșii, albe și rozé. Vinurile roșii sunt produse din soiuri de struguri precum Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Shiraz sau Malbec. Ele sunt definite de aromele lor de fructe închise la culoare și de taninurile care le fac ideale pentru mese. Învechirea în stejar joacă un rol important în multe vinuri roșii. Culoarea caracteristică acestor vinuri provine din pielița strugurilor, iar intensitatea nuanței depinde de durata în care mustul a fost în contact cu această pieliță.

Vinurile albe se obțin din struguri cu coaja deschisă la culoare, iar fermentația are loc fără pieliță, ceea ce influențează în mod direct culoarea finală a vinului. Acestea tind să fie mai acrișoare și mai răcoritoare comparativ cu cele roșii, cu note aromatice precum flori, citrice și fructe de livadă. Vinurile albe sunt de obicei mai ușoare și au un conținut mai scăzut de alcool și o cantitate mai mare de zaharuri reziduale decât cele roșii, aflăm potrivit Masterclass.com.

Recomandări Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

În schimb, vinurile rozé, spumantele și cele fortificate își capătă nuanța distinctivă prin includerea în procesul de fermentare a unor struguri negri, dar cu un contact limitat cu pielița, ceea ce le oferă o culoare intermediară între roșu și alb. Acestea se consumă în diverse context, și anume vinul rozé este preferabil să fie consumat în timpul verii, spumantele la evenimente speciale, în timp ce vinurile fortificate pot fi consumate după mese copioase.

Importanța temperaturii la care se servește vinul

Temperatura potrivită la care se servește vinul este esențială pentru a i se putea descoperi întregul potențial. Fiecare tip de vin își evidențiază mai bine aromele, gusturile și texturile doar la anumite temperaturi, care altfel ar putea rămâne nedescoperite. Pe scurt, temperatura vinului influențează gustul, mirosul și calitatea sa generală. La fel cum paharele potrivite pot îmbunătăți experiența degustării, și temperatura corectă joacă un rol decisiv.

De exemplu, un vin roșu servit prea cald sau într-un pahar nepotrivit poate părea plat și excesiv de alcoolizat, în timp ce un vin alb prea rece poate pierde din calitățile sale aromatice. Atunci când savurăm un pahar cu vin acasă, adesea îl punem direct la frigider, considerând că este suficient pentru a-l răci. Temperatura la servire reprezintă cât de cald sau cât de rece este vinul în momentul în care îl turnăm în pahar pentru a-l consuma. Temperatura influențează decisiv modul în care percepem gustul și aroma unui vin, elemente fundamentale pentru plăcerea oferită de vin, potrivit Wine and More.

Recomandări Subiecte BAC Română 2025 – sesiunea de toamnă. Ce a picat la prima probă a examenului de Bacalaureat

Pentru a profita la maximum de vin este important să îl depozitezi corespunzător și să acorzi atenție artei fine a servirii. De asemenea, când cumperi vin, asigură-te că o faci din magazine specializate, care oferă produse de calitate superioară. Totodată, vinul trebuie păstrat departe de lumina directă de soare și de variațiile bruște de temperatură.

Se poate pune gheață în vin?

Întrebarea dacă este sau nu acceptabil să pui gheață în vin stârnește adesea controverse atât în rândul cunoscătorilor, cât și al consumatorilor ocazionali. În timp ce unii o consideră o greșeală, alții văd această practică ca pe o metodă practică de a răci vinul în zilele călduroase de vară. Care este, însă, adevărul? Ei bine, pe scurt, răspunsul este: da, poți consuma vin cu gheață. Deși acest obicei nu respectă pe deplin regulile tradiționale ale servirii vinului, adăugarea gheții ține, în primul rând, de preferințele personale.

Mulți apreciază senzația răcoritoare pe care o oferă, mai ales în zilele toride sau când savurează vinul lângă piscină. Totuși, există și câteva compromisuri de luat în considerare. Pe măsură ce gheața se topește, ea diluează vinul, ceea ce poate estompa aromele și gustul acestuia. Pentru vinurile complexe, cu profiluri aromatice elaborate, această diluare poate reduce din farmecul experienței.

Recomandări Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare

Pe de altă parte, pentru vinurile mai ușoare, cum sunt cele fructate ori pentru consumul ocazional, gheața poate spori plăcerea, făcând băutura mai răcoritoare. Până la urmă, decizia de a adăuga gheață în pahar se reduce la modul în care dorești să-ți savurezi vinul. Pentru începători sau pentru cei care preferă o băutură simplă și lejeră, un cub de gheață poate fi ceea ce trebuie.

Ce vinuri se potrivesc cel mai bine cu gheață

Trebuie să știi că nu toate vinurile sunt la fel de potrivite pentru a fi servite cu gheață. Asta pentru că doar anumite tipuri de vin sunt mai bine adaptate acestei practici, în special cele mai ușoare, fructate și destinate unui consum casual. Astfel, vinurile rozé sunt în general servite reci, așa că adăugarea gheții este o alegere naturală. Aromele lor ușoare și fructate rezistă bine diluării, mai ales în zilele călduroase.

Sortimentele proaspete și răcoritoare de vinuri albe, precum Sauvignon Blanc, Pinot Grigio sau Riesling, merg foarte bine cu gheață. Aciditatea lor vie și corpul mai ușor le ajută să-și păstreze farmecul chiar și atunci când vinul este puțin diluat.

În ceea ce privește Sangria și cocktail-urile pe bază de vin, gheața nu trebuie să lipsească din aceste băuturi, contribuind la senzația generală de prospețime. Deși tradiționaliștii ar putea strâmba din nas, unii oameni aleg să adauge gheață în șampanie sau în Prosecco pentru o senzație extra-răcoritoare, însă acest lucru poate grăbi pierderea bulelor.

În sfârșit, în cazul vinurilor roșii mai corpolente, adăugarea gheții este mai puțin obișnuită, aflăm de la specialiștii de pe Insieme Wines. Totuși, unele vinuri roșii mai ușoare, precum Beaujolais sau Pinot Noir, pot beneficia ocazional de unul sau de două cuburi de gheață, mai ales pe timp de vară.

Când este potrivit să pui gheață în vin

Ocazia și contextul joacă un rol important în decizia de a adăuga gheață în paharul tău cu vin. Există câteva situații în care acest lucru are sens și, de asemenea, este acceptat chiar și de către cei mai riguroși experți în domeniu. În zilele caniculare de vară, atunci când temperaturile cresc considerabil, gheața poate transforma vinul într-o băutură răcoritoare și hidratantă.

În același timp, cu ocazia unor evenimente cu familia ori cu prietenii, cum ar fi grătare în curte, petreceri la piscină sau picnicuri, gheața poate contribui la atmosfera relaxată. Este bine de știut că, atunci când vinul nu este suficient de rece și nu ai avut timp să-l răcești înainte de a-l servi, cuburile de gheață îl pot aduce rapid la o temperatură plăcută.

Așa cum aminteam anterior, preferințele personale pot face diferența între a pune sau a nu pune gheață în vin. La urma urmei, vinul înseamnă plăcere, iar dacă adăugarea gheții îți face experiența mai agreabilă, nu există nici un motiv să nu o faci. Astfel, deși adăugarea de gheață în vin poate încălca tradiția, această practică este departe de a fi inacceptabilă. Totul ține de preferințe și de găsirea a ceea ce este bine pentru tine. Fie că te răcorești cu un rozé rece sau savurezi un vin alb cu gheață într-o zi fierbinte de vară, oameni ar trebui să savureze vinul fiecare în felul său, fără judecăți, dar cu bun gust.

De ce să nu pui gheață în vin

Deși am văzut că nu este contrar regulilor, cei care apreciază cu adevărat modul tradițional de a consuma vinul îți vor spune că a pune gheață în pahar este una dintre cele mai mari greșeli pe care le poți face atunci când savurezi un vin bun. Aceștia îți vor spune câteva dintre motivele pentru care adăugarea de gheață în vin nu este ceva la care ar trebui să te gândești.

Cel mai des invocat motiv pentru care nu ar trebui să se pună gheață în vin este acela că gheața diluează vinul pe măsură ce se topește. Acest lucru alterează concentrația de alcool și, implicit, aroma și gustul vinului. De asemenea, gheața modifică temperatura și experiența senzorială. Odată cu răcirea excesivă, vinul își pierde o parte din complexitatea aromelor, iar la temperaturi foarte scăzute gustul poate părea plat sau prea acid, conform XtraWine.

Producătorii pot petrece mulți ani cultivându-și vița de vie și experimentând diferite combinații de struguri înainte de a găsi echilibrul perfect, iar prin simpla adăugare de gheață în pahar, acel echilibru va fi anulat complet. În cazul vinului roșu, dacă vei adăuga gheață îi vei lua acea senzație de căldură pe care ți-o dă atunci când îl bei. Imaginează-ți că stai lângă foc într-o seară rece de iarnă. Te cuibărești cu o carte și cu un pahar de vin și te simți bine la căldură, însă doar până când vei lua prima înghițitură de vin roșu și, dintr-o dată, vei ceva foarte rece care îți curge prin corp. În plus, rămânând la vinul roșu, gheața îi va conferi un gust mai acid, care nu este în concordanță cu finețea acestui tip particular de vin. În sfârșit, se consideră o lipsă de respect față de vin dacă adaugi gheață pentru că vinul trebuie savurat în condiții care să îi pună în valoare caracteristicile naturale.

Cele mai bune metode de răcire a vinului

Dacă ești un iubitor de vin și vrei să îi apreciezi pe deplin savoarea, merită să afli cum îl poți răci rapid. De la metode tradiționale, care implică utilizarea gheții, până la soluții moderne și inovatoare, există câteva trucuri simple care îți permit să te bucuri de un pahar de vin perfect.

Vinul poate fi răcit foarte rapid prin mai multe metode simple, cum ar fi folosirea unei frapiere cu gheață, apă și eventual sare (10-20 minute), păstrarea sticlei în congelator timp de 15-20 de minute, răcirea paharelor înainte de turnarea vinului (le ții în congelator câteva minute sau le umpli cu apă și gheață), utilizarea boabelor de struguri congelate în loc de gheață pentru a nu dilua băutura sau folosirea unui răcitor electric, un dispozitiv cu temperatură controlată, conform Wine Insiders. Servirea vinului la temperatura optimă îi pune în valoare aromele și îmbunătățește experiența degustării.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE