Filmul care i-ar fi putut aduce lui Stuhlbarg o nominalizare la Oscar

În 2018, Michael Stuhlbarg a fost considerat unul dintre cei mai remarcabili actori secundari ai anului, având roluri în trei filme nominalizate la Oscar: „The Shape of Water”, „The Post” și „Call Me by Your Name”. Rolul său emoționant din ultimul film, unde l-a interpretat pe tatăl plin de compasiune al personajului lui Timothée Chalamet, a fost considerat de mulți demn de o nominalizare la Oscar. Cu toate acestea, șansele sale ar fi fost mult mai mari dacă „Dragă domnule Vidal” ar fi fost lansat la timp.

Filmat în vila lui Gore Vidal din Ravello, Italia, și regizat de Michael Hoffman, cunoscut pentru filmul „Ultima stație”, „Dragă domnule Vidal” promitea să fie un succes cinematografic. Jay Parini, co-scenaristul filmului și autorul biografiei „Imperiul sinelui” despre Gore Vidal, a declarat: „Kevin Spacey a fost prima mea alegere pentru rolul lui Gore – el și Gore erau prieteni. Spacey a fost un Gore perfect: susceptibil, irascibil, amuzant, sălbatic… Gore ar fi fost încântat”. Parini a adăugat și că Michael Stuhlbarg „a fost incredibil de minunat în rolul lui Howard” și că filmul este, în esență, despre „dragostea neclintită dintre Gore și Howard”.

Scandalul care a schimbat soarta producției

Totuși, producția a fost afectată de controverse. Pe lângă scandalul din jurul lui Spacey, scenariul abordează teme complexe, inclusiv relațiile prădătoare ale lui Vidal cu bărbați mai tineri. În ciuda acestor aspecte, Parini susține că filmul a fost „spiritual și dramatic” și că „Netflix nu ar fi trebuit niciodată să îngroape acest film”. Potrivit autorului, „Dragă domnule Vidal” este „cel mai bun film pe care Netflix l-a produs vreodată”.

Bugetul alocat oficial producției era estimat la 40 de milioane de dolari, însă surse implicate în proiect susțin că acesta s-a ridicat, de fapt, la doar 12 milioane de dolari. Filmările au fost realizate în locații autentice, inclusiv la vila lui Vidal, care a necesitat renovări semnificative înainte de producție. Parini a fost prezent pe platoul de filmare pe toată durata procesului și descrie experiența ca fiind „profund emoționantă”.

Un film blocat în arhiva Netflix

Într-un interviu recent acordat lui Bill Maher pentru podcastul „Club Random”, Kevin Spacey a descris „Dragă domnule Vidal” drept „unul dintre cele mai bune filme pe care le-am făcut vreodată”. Actorul a criticat decizia Netflix de a nu lansa filmul, adăugând că „Michael Stuhlbarg ar fi putut câștiga un Oscar pentru interpretarea sa”.

Din păcate, în ciuda eforturilor producătorului Andy Paterson de a răscumpăra drepturile asupra filmului de la Netflix, acesta rămâne blocat, iar compania a decis să-i anuleze costurile împreună cu alte producții nelansate. „Nu are sens să difuzeze toate lucrările anterioare ale lui Kevin Spacey, dar să refuze să difuzeze acest film, care a fost filmat înainte ca Spacey să fie acuzat de ceva”, a adăugat Parini.

În ciuda controverselor, mulți dintre cei implicați în realizarea filmului continuă să spere la o eventuală lansare. Douglas Booth, care a jucat un rol important în film, a declarat în 2024: „Sper ca într-o zi, arta tuturor să poată fi apreciată”. Michael Hoffman, regizorul producției, rămâne, de asemenea, dezamăgit, considerând că acest proiect ar fi fost „cea mai mare realizare a carierei sale”.

Între timp, Netflix continuă să păstreze pelicula în arhivă, refuzând să ofere publicului acces la ceea ce Parini numește „un film incredibil de frumos din punct de vedere fizic și artistic”.

În 2022, Kevin Spacey a fost achitat într-un proces civil privind acuzații de hărțuire sexuală. Un juriu format din 12 persoane al unui tribunal din New York a decis că actorul nu este răspunzător pentru acuzațiile aduse împotriva sa.

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