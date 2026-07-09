Producătorii sunt nevoiți să recurgă la soluții costisitoare pentru a-și proteja munca. Mulți dintre aceștia recurg la stropirea constantă a legumelor expuse pe piață, în timp ce în sere sunt folosite ventilatoare pentru a menține o temperatură suportabilă.

„Ce rămâne se strică şi aruncăm, nu rezistă deloc, este foarte, foarte cald”, spune un comerciant, arătând spre tarabele unde roșiile ținute la umbră ating 34 de grade Celsius, în timp ce cele expuse direct la soare ajung la 43,5 grade.

Diferența de aproape 10 grade este decisivă pentru puținii clienți care se încumetă să iasă din case pe o asemenea căldură.

În solariile din județul Gorj, ventilatoarele funcționează chiar și 14 ore pe zi pentru a preveni pierderile totale.

„Am suplimentat cu încă trei. Sunt costuri foarte mari, dar nu avem ce face. Cam 14 ore merg în fiecare zi”, explică Laurențiu Mălăescu, un producător local.

Cultivatorii știu că, odată ce temperatura depășește 35 de grade, plantele intră în stres termic, iar producția este compromisă.

În alte părți ale țării însă, problema nu este doar canicula, ci și supraproducția. În comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău, legumicultorii vând roșiile autohtone la prețuri de nimic, chiar și cu un leu kilogramul, direct din solarii.

Cu toate acestea, clienții întârzie să apară. Producătorii spun chiar că ajung să arunce marfa, pentru că nu reușesc mereu să o vândă.

Prețurile sunt aproape neschimbate și în piețe, unde roșiile se vând între 3,5 și 5 lei kilogramul.

Producătorii dau vina pe excesul de marfă generat de Programul Tomata, dar și pe importurile masive de roșii care au invadat piața în această perioadă.

În lipsa unor soluții rapide și eficiente, agricultura românească riscă să piardă o parte importantă din producția locală de legume, în condițiile în care temperaturile extreme devin tot mai frecvente.

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