Influencerul din Dâmbovița spune că își asumă acuzațiile de înșelăciune și fals informatic, însă respinge acuzațiile potrivit cărora și-ar fi folosit activitatea caritabilă pentru a profita de persoanele vulnerabile. 

400.000 de urmăritori și milioane de aprecieri

Cristian Cârnu, un cunoscut influencer în vârstă de 25 de ani din comuna Dragomirești, a devenit cunoscut pe TikTok după ce a publicat videoclipuri în care apărea ajutând bătrâni, persoane cu dizabilități și familii aflate în dificultate. 

Cu aproape 400.000 de urmăritori și milioane de aprecieri, tânărul și-a construit imaginea unui creator de conținut implicat în acte caritabile. În luna mai 2026, au fost efectuate cinci percheziții în județul Dâmbovița, iar Cristian Cârnu a fost reținut, apoi arestat preventiv într-un dosar de înșelăciune, fals informatic și fals privind identitatea. 

Potrivit anchetatorilor, în perioada august 2024 – ianuarie 2025, acesta ar fi publicat anunțuri fictive de închiriere a unor spații de cazare, determinând peste 100 de persoane să achite avansuri pentru servicii care nu ar mai fi fost oferite. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 100.000 de lei. 

„Mi le asum”

Cristian Cârnu spune că nu contestă existența acuzațiilor formulate de procurori, însă susține că modul în care cazul a fost prezentat public n-ar reflecta întreaga realitate. „Acuzațiile domnilor procurori sunt adevărate, nu neg nicio secundă asta, dar nu așa cum a fost prezentat la TV. Există o acuzație de înșelăciune și una de fals informatic”, spune Cristian Cârnu. 

Cârnu susține că își asumă greșelile din trecut și că este pregătit să răspundă în fața justiției. „Doar Iisus a fost fără de păcat. Consider că în fața lui Dumnezeu mi-am spălat păcatele, mai am în fața justiției și după care voi reveni înapoi curat, lângă copiii și soția mea. Am comis anumite greșeli și mi le și asum. Mă bucur pentru că le voi plăti și în fața justiției, ca să pot reveni la o viață cât mai frumoasă și liniștită.  Nimeni nu trebuie să rămână neplătit în fața justiției”, mai spune acesta.

Cristian Cârnu, influencerul anchetat pentru înșelarea urmăritorilor, prima declarație din arest: „Acuzațiile sunt adevărate. Am făcut-o din disperare”

„Nu am profitat de persoanele pe care le-am ajutat”

Cristian Cârnu neagă acuzațiile potrivit cărora și-ar fi folosit acțiunile caritabile pentru a obține actele de identitate ale persoanelor vulnerabile și spune că activitatea sa umanitară a început după perioada în care procurorii susțin că ar fi fost comise faptele investigate.

„Nici o secundă nu am profitat de acele persoane pe care le-am ajutat pentru a obține buletinele lor, așa cum s-a speculat. Fapta comisă este în anul 2024, iar eu m-am implicat în viețile oamenilor neputincioși la sfârșitul anului 2025”, spune acesta.

El susține că persoanele pe care le-a sprijinit nu au confirmat niciodată că le-ar fi solicitat documentele de identitate. „Oamenii aceia vorbeau despre mine cu durere în suflet și cu lacrimi pe obraji. Asta înseamnă că viața lor nu este atât de bună în lipsa mea. Eu nu eram doar acel om care mergea cu bunuri materiale la casele bătrânilor. Eu eram cel ce le asculta durerile, poveștile și le aduceam alinare. Eu eram cel care îi vedea atunci când nimeni nu o făcea”, susține Cârnu. 

Cristian Cârnu, influencerul anchetat pentru înșelarea urmăritorilor, prima declarație din arest: „Acuzațiile sunt adevărate. Am făcut-o din disperare”
„Nici o secundă nu am profitat de acele persoane pe care le-am ajutat”, spune Cristian Cârnu. Foto: captură Instagram / Cristian Cârnu

„Am făcut-o din disperare”

Cârnu declară că faptele cercetate au fost comise într-o perioadă dificilă din viața sa, când încerca să-și întrețină familia și pe cei doi copii.

„În copilăria mea mâncam gem pe pâine. Mi-am dorit din tot sufletul să nu ajungă și copiii mei în aceeași ipostază. Erau și alte variante de a obține bani, doar că în momentul acela mă aflam într-o situație nu tocmai plăcută, într-o situație în care am avut și atunci niște probleme cu legea, și din disperare, am fost nevoit să comit ceva infracțiuni, precum asta, nu alte infracțiuni, pentru că nu mai sunt și altele”, adaugă Cârnu.

Cârnu susține că nu este mândru de ceea ce a făcut și spune că regretă atât consecințele faptelor sale, cât și faptul că și-a dezamăgit comunitatea construită în mediul online.

„Am încercat în mediul online tot timpul să fiu un exemplu bun în fața tinerilor. Sunt supărat și pentru ceea ce am făcut, pentru că am creat poate niște probleme unor oameni, dar și pentru faptul că poate nu mai sunt cea mai bună imagine pentru cei care încercam să fiu”, spune acesta.

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