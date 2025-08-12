Ce este sindromul clădirii bolnave

Sindromul clădirii bolnave descrie un set de simptome care apar după perioade lungi petrecute în clădiri cu aer condiționat.

Printre acestea se numără: dureri de cap, amețeli, congestie nazală, tuse persistentă, iritații cutanate, oboseală și dificultăți de concentrare.

Simptomele tind să se agraveze cu cât expunerea este mai lungă și să se amelioreze odată ce părăsești clădirea, potrivit Science Alert.

În Europa, una din cinci gospodării are aer condiționat.

Dovezi din studii recente

Un studiu realizat în India pe 400 de persoane a arătat că cei care lucrau zilnic în birouri cu AC prezentau mai frecvent simptomele sindromului clădirii bolnave.

Aceștia aveau funcția pulmonară mai slabă și absentau mai des de la serviciu comparativ cu cei care lucrau în spații fără AC.

Alte studii au arătat că angajații care lucrează în birouri cu aer condiționat prezintă mai frecvent simptome ale sindromului clădirii bolnave decât cei din spații fără aer condiționat.

Cum apar problemele

Aerul condiționat reduce umiditatea aerului, ceea ce poate usca mucoasele nazale și gâtul, diminuând protecția naturală împotriva bacteriilor și ciupercilor.

Cauzele includ:

Defecțiuni tehnice – unitățile defecte pot elibera alergeni, chimicale toxice și microorganisme.

Contaminare bacteriană – bacterii precum Legionella pneumophila pot provoca infecții pulmonare grave, inclusiv boala legionarului.

Infecții fungice – ciuperci precum Aspergillus sau Cladosporium se pot dezvolta în sistemele umede de ventilație, afectând în special persoanele vulnerabile.

Transmitere virală – unele virusuri, precum norovirusul, se pot răspândi prin aerul recirculat, deși AC bine întreținut poate reduce circulația altor agenți patogeni, inclusiv SARS-CoV-2.

Cum să previi riscurile

Dacă un aparat de aer condiționat este defect sau neîntreținut corespunzător, poate deveni un focar de microbi periculoși și o sursă de infecții respiratorii, de la răceală până la pneumonie.

Iată ce trebuie să faci pentru a preveni riscurile:

Schimbă filtrele regulat.

Curăță și igienizează unitățile conform recomandărilor.

Asigură o ventilație corespunzătoare.

Menține umiditatea interioară la un nivel optim.

Întreținerea corectă a aerului condiționat nu doar îmbunătățește calitatea aerului, ci reduce semnificativ riscul de boli asociate cu „sindromul clădirii bolnave”.

