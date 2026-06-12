O adevărată febră a achizițiilor

Aceasta este promisiunea sistemelor solare „plug-in” (gata de băgat în priză), o tehnologie care s-a transformat în ultimii ani dintr-un produs de nișă în unul dintre segmentele cu cea mai rapidă creștere de pe piața europeană a energiei regenerabile.

Fie că locuiești la casă sau într-un apartament, această inovație promite să taie 25% din costurile cu energia electrică, iar europenii au declanșat deja o adevărată febră a achizițiilor.

Un succes, în Germania

Cel mai mare succes a fost înregistrat până acum în Germania, unde numărul sistemelor înregistrate oficial a depășit pragul de un milion. Cu toate acestea, interesul explodează și în țări precum Franța, Italia, Țările de Jos sau Polonia.

Conform estimărilor realizate de experți, în prezent, în întreaga Europă sunt utilizate între 4 și 5 milioane de astfel de sisteme solare plug-in, dacă sunt luate în calcul și cele care nu au fost înregistrate oficial de către utilizatori.

Spre deosebire de o centrală fotovoltaică obișnuită, ce necesită investiții masive, proiecte complexe și echipe de tehnicieni pentru montaj, aceste sisteme de dimensiuni reduse sunt compuse, de regulă, din doar unul sau două panouri și un micro-invertor. Ele pot fi amplasate cu ușurință pe balcoane, terase, fațade, în curte sau pe acoperiș, iar utilizatorii le pot monta singuri, fără ajutor specializat.

Cum funcționează și cât durează montajul?

Jurnalistul Christopher Mims de la publicația The Wall Street Journal a testat un astfel de dispozitiv după ce statul său natal, Maryland (SUA), a permis utilizarea lor. El a documentat întregul proces și a confirmat că instalarea i-a luat mai puțin de o oră.

După ce a fixat panoul, a conectat cablurile la micro-invertor și l-a introdus într-o priză exterioară obișnuită, sistemul a început imediat să alimenteze rețeaua internă a casei.

Este extrem de important de subliniat un aspect tehnic: priza de perete nu furnizează curent către panou, ci funcționează invers, ca o „poartă” prin care energia produsă de panoul solar este injectată în rețeaua locuinței, fiind consumată instantaneu de aparatele electrocasnice aflate în funcțiune (frigider, router, televizoare în standby). Acest lucru reduce direct cantitatea de electricitate pe care locuința o absoarbe din rețeaua publică plătită.

În Germania, unde panourile de balcon au devenit deja un element obișnuit în peisajul urban al marilor orașe, puterea unui astfel de sistem individual este limitată prin lege la 800 de wați.

Cu cât scade, de fapt, factura la energie?

Unul dintre primele rapoarte majore privind piața de sisteme plug-in, publicat de organizația SolarPower Europe, arată că aceste dispozitive pot acoperi între 5% și 25% din necesarul anual de energie electrică al unei gospodării.

Procentul exact depinde de:

Dimensiunea sistemului ales;

Poziționarea panoului (orientarea către soare);

Numărul de ore însorite din regiune;

Obiceiurile de consum ale familiei (este ideal ca aparatele mari, precum mașina de spălat, să fie folosite în mijlocul zilei, când panoul produce la capacitate maximă).

Același raport menționează că amortizarea investiției se realizează, în medie, într-un interval cuprins între 2 și 6 ani.

Totuși, specialiștii avertizează că sistemele plug-in nu trebuie confundate cu o independență energetică totală. „Scopul unui sistem solar plug-in nu este să reducă factura la zero”, a explicat Moncef Krarti, profesor de inginerie arhitecturală la Universitatea Colorado Boulder. Scopul este reducerea consumului de bază pe timp de zi, oferind o economie constantă și vizibilă lună de lună.

De ce au devenit atât de populare?

Dincolo de prețul accesibil, marele avantaj al acestor sisteme este că nu se adresează doar proprietarilor de case. Proprietarii de apartamente sau chiar persoanele care locuiesc cu chirie pot profita de ele.

Panoul poate fi agățat de balustrada balconului, iar în cazul în care utilizatorul se mută în altă locuință, sistemul poate fi demontat în câteva minute și luat la noul domiciliu.

Popularitatea a fost propulsată și de simplificarea masivă a birocrației. În Germania, asociațiile de consumatori și cumpărătorii au presat clasa politică să elimine avizele complicate. „Cumpărătorii au declanșat acest boom și au cerut cu succes politicienilor reducerea birocrației”, au declarat reprezentanții companiei din industrie, Meyer Burger.

Totuși, oficialii din domeniul energiei atrag atenția că este nevoie de o armonizare a reglementărilor. „Europa are nevoie de standarde clare de produs și de reguli consistente de instalare pentru a asigura siguranța, compatibilitatea cu rețelele naționale și încrederea consumatorilor”, a punctat Léa Le Penuizic, reprezentantă a SolarPower Europe.

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